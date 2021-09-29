Відповідальність у бізнесі, державі та суспільстві: хто і за що відповідає насправді

Топменеджери українського бізнесу, державні діячі, лідери суспільної думки обговорили тему відповідальності на VII Форумі «Диригенти змін» у Києві.

23 вересня в Києві відбувся VII Форум "Диригенти змін", який об"єднав понад 300 учасників – власників і керівників українських та міжнародних компаній, суспільних та державних діячів, лідерів думок. Тема цьогорічного Форуму – "Відповідальність. Хто, як не я?", розкриттю якої було присвячено чотири панельні дискусії.

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"Відповідальність безпосередньо впливає на наше щоденне життя. Її можна певним чином виміряти показниками ефективності, залученості та фінансової успішності. Поняття "відповідальність бізнесу" розширюється з плином часу. І сьогодні фінансова відповідальність – те, що притаманно за своєю сутністю бізнесу – вже доповнюється соціальною та етичною", – зазначив керівний партнер "Делойт" в Україні Сергій Кулик, відкриваючи VII Форум "Диригенти змін".

Розпочався Форум дискусією "Лідерство через відповідальність", у якій взяли участь Вячеслав Климов, співзасновник компанії Нова пошта, Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України, Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital, Ярослава Гресь, співзасновниця Gres Todorchuk, та Владислав Чечоткін, співзасновник та СЕО ROZETKA. Модерував панельну дискусію Сергій Кулик.

"На відповідальне лідерство важливо подивитися раціонально. Я вважаю, що це має бути елемент капіталізації будь-якого бізнесу. Коли підприємці співпрацюють із суспільством, долучаються до соціальних проєктів, то капіталізація їхнього бізнесу зростає. А бізнес має бути прибутковим. До того ж, будь-яка компанія, котра хоче "грати у довгу" має піклуватися про людей, яким пропонує свій продукт, і про територію, на якій розвивається", – зазначив Вячеслав Климов.

Другу панельну дискусію було присвячено відповідальності в бізнесі. А саме тому, як правильно ділитися відповідальністю з іншими. До обговорення долучилися Сергій Бадрітдінов, СЕО INTERTOP, Світлана Панаіотіді, членкиня Наглядової ради "Прозорро.Продажі", Філіпп Грушко, член Наглядової ради ТІС, Сергій Черненко, голова правління ПУМБ. Модератором став партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками "Делойт" в Україні Єгор Григоренко.

З тим, що СЕО бізнесу мають делегувати відповідальність, погоджується Філіпп Грушко. "Якщо люди розуміють, що вони ні за що не відповідають – це демотивує", – ділиться він. На його думку, на ефективність співробітників впливає також усвідомлення глобальної мети існування компанії.

Сергій Детюк, гендиректор Metinvest Digital, вважає, що зараз, як і раніше, керівник бізнесу відповідає за його культуру, цінності, стратегію, досягнення бізнес-цілей та цілей сталого розвитку. Проте сьогодні фокус керівників полягає в забезпеченні максимальної гнучкості й адаптивності бізнесу. "Керівники мають забезпечувати можливості проведення швидких змін на стратегічному рівні й водночас на операційному рівні надавати команді більших повноважень із "правом на помилку" для своєчасної та відповідної реакції на нові умови", – зазначив він.

Третя панельна дискусія об"єднала спікерів темою "Відповідальність за власне життя". Про відповідальність за себе, рішення, що змінюють життя, та мотивацію до перемог говорили: Юрій Косюк, власник та голова правління МХП, Олександр Порхун, перший заступник Міністра у справах ветеранів України, Андрій Садовий, мер Львова, та Максим Крипак, український плавець, найтитулованіший учасник Паралімпіади-2020 у Токіо. Модерував дискусію Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом МХП.

"Усе в наших головах: і обмеження, і можливості. В бізнесі дорога складна – з вибоїнами. Але коли розумієш ціль, зупинитися неможливо. Мене, наприклад, складні речі рухають уперед, додаючи адреналіну. Знайдіть те, що вас робить щасливими, і з того живіть", – рефлексував на власне життя Юрій Косюк.

Четверта дискусійна панель була присвячена відповідальності перед наступними поколіннями. Подискутувати про цінності та соціальну відповідальність бізнесу прийшли Олександр Богуцький, СЕО StarLightMedia, Андрій Горохов, СЕО UMG Investments, Ольга Бєлькова, директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України, та Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки (KSE). Модерував дискусію Роман Бондар, віцепрезидент Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA).

Так, Андрій Горохов зазначив, що усвідомлення бізнесом ризиків для суспільства та навколишнього середовища при плануванні нових проєктів – це необхідність у сучасному світі. У свою чергу Олександр Богуцький каже, що відповідальність за майбутнє лежить насамперед на кожному з нас. "Маєш бізнес – відповідай за себе, береш щось у природи – віддавай природі, а інакше – то хижацька експлуатація, і закінчиться тим, що майбутнього не буде. Ми у StarLightMedia автори слогану "Всі відповідальні за всіх" і вважаємо, що це ключ до всього", – заявив він.

Уже традиційно у Форуму "Диригенти змін" є соціальна складова. Цього року 10% від вартості квитків і партнерських внесків спрямовані на користь освітньої ініціативи "Навчай для України". Організаторам вдалося зібрати 250 тисяч гривень, які сприятимуть розв"язанню проблеми освітньої нерівності в Україні.

Форум "Диригенти змін" відзначався увагою до інклюзивності –простір заходу було сплановано відповідно концепції доступності, а усі панельні дискусії перекладалися жестовою мовою. Також усіх учасників заходу було протестовано на COVID-19.

Партнерами VIІ Форуму "Диригенти змін" виступили: МХП, Нова Пошта, SAP, Odgers Berndtson Ukraine, UMG Investments, АТІС ФАРМА, StarLightMedia, Metinvest Digital, Winner Group Ukraine, The Glen Grant, Моршинська, Inclusive Friendly.

#ДиригентиЗмін2021