"Золота кнопка" YouTube-канал "НАШ" зібрав 1 мільйон підписників

YouTube-телеканал "НАШ" перетнув межу в 1 000 000 підписників всього за три роки, тим самим встановив новий рекорд. Телеканал НАШ — лідер серед інформаційних мовників України та інтернет аудиторії.

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НАШ YouTube-канал розпочав своє мовлення в листопаді 2018 року і перед командою була мета — золота кнопка YouTube в найкоротші терміни.

"Ми створювали нову високотехнологічну мультимедійну платформу та відразу ж знали, що важливим напрямком буде і YouTube-канал. Інтернет дає відносну свободу, ти не обмежений в технічному доступі до глядача, твоє покриття — весь світ.

Доступність до глядача та отримання швидкого зворотного зв'язку дає правильну і чітку аналітику з розумінням, що змінити або на що зробити акцент у відеоконтенті. Не порушуючи політику YouTube, керуючись світовими стандартами, а не політичною доцільністю, ми досягаємо мети. Пишаємося Нашою командою ", — розповіла генеральний директор телеканалу Олена Рудік.

"Мільйон підписників — це мета, сильне бажання, спокійна 100% впевненість в успіху. Стати першими можливо тільки із супер крутою командою! Кращі ведучі, журналісти, редактори, IT фахівці, оператори, режисери, продюсери, гримери, стилісти та інші. А ще кращі гості ефірів! Коли кожен учасник процесу отримує задоволення від роботи, все складається якнайкраще та вчасно. Ми можемо мовити хоч з Місяця, експериментувати з проектами й трансляціями, створювати канали для творчості, отримуючи мотивацію та підтримку від нашого глядача", — поділилася секретами успіху керівник-стратег YouTube-команди "НАШ" Ірина Крамаренко.

Також Ірина зазначила, що дуже важливо спілкуватися з аудиторією: в чатах, коментарях під відео, телефоном, бачитися наживо

"Коли в ніч з 6 на 7 листопада 2018 року ми запустили стартову трансляцію, в чат прийшли перші глядачі. Ми з ними листувалися, жартували, разом чекали запуск каналу до 6 ранку. Їхні імена я і зараз пам'ятаю, вони до сьогоднішнього дня з нами дивляться ефіри. Це найприємніше".

За три роки на каналі вийшло 42 тисячі відео, які сумарно зібрали 1 млрд 219 мільйонів переглядів. Ці показники з кожним днем зростають. Алгоритм YouTube доволі простий: класне, актуальне відео він підсвічує і просуває сам, погане і нудне — приховує. НАШ контент набирає багато переглядів і статистика показує, що глядачеві цікаво, тому наша команда з ентузіазмом продовжує творити та ставить перед собою нову мету — 2 мільйони підписників.

НАШ YouTube-канал — це лише частина великої медіаплатформи, куди входять також телеканал, сайт nash.live, сторінки в Facebook, Instagram, Telegram. Кожен з ресурсів активно розвивається та за три роки роботи завоював довіру мільйонів. Приєднуйтесь до нашої спільноти! НАШ покаже!