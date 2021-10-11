"Архітектурно-інженерний колегіум" – новий проект мережі А+

Будівництво нового навчально-виховного комплексу на правому березі в ЖК Файна Таун триває вже майже рік і 1 вересня 2022 року він розпочне свою роботу. "Все під одним дахом" — дитячий садок, початкова та середня школи, профільний ліцей, позашкільний заклад освіти – від 2 і до 18 років.

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Втілення досвіду великої команди педагогів А+, міжнародних шкіл-партнерів, підтримка українських та закордонних вишів, реальних роботодавців. Школа продовжуватиме закладені А+ напрацювання з методики білінгвального навчання, орієнтуватиметься на природничо-технічний, фізико-математичний напрямки та сфокусується на системі ранньої профорієнтації та профілізації.

Це новий досвід для нашої країни, але вже діюча світова практика. Ми ставимо на меті навчити наших дітей такому важливому "скілу" як "здатність робити вибір", включаючи вміння враховувати всі об'єктивні і суб'єктивні чинники, що впливають на нього.

Професійний вибір. Це питання, звичайно, актуальне впродовж всього життя, і не може обмежуватись одним ступенем освіти. В Фінляндії профорієнтацію називають "конструюванням власного життя", а в Японії вважають, що саме молодші класи середньої школи представляють найбільш підходящу стартову точку для формування готовності учнів до планування професійного шляху. І щороку учні японських шкіл мають спробувати себе в декількох реальних професіях. Освітні заклади США відстежують здібності кожного учня у спеціальному портфоліо протягом всього періоду навчання і фіксують там дуже багато чинників – від улюблених\неулюблених предметів, захоплень, особистих досягнень до стану здоров"я та соціального стану.

Освітня програма "Архітектурно-інженерного колегіуму" побудована таким чином, що профорієнтація тут глибоко інтегрована в навчальний процес і становить ядро ​​навчальних програм для середньої школи.

Тож, набір до нового навчального закладу розпочато! https://www.facebook.com/abk.fayna.aplus