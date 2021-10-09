Синоптики розповіли, коли українцям чекати "бабине літо" і перший сніг

За словами народного синоптика, жовтень ще порадує теплою і сонячною погодою.

Народний синоптик Леонід Горбань каже, що в середині жовтня українців чекає друге "бабине літо", яке буде досить тривалим. Про це повідомляє Сегодня.

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За словами експерта, погода в середині місяця буде нагадувати вересневу з 20 градусами тепла, а також сонячними днями. На свято Покрови Богородиці, 14 жовтня, температура повітря може піднятися вище 20 градусів.

Але вже через кілька днів ситуація зміниться: температура впаде більше ніж на 10 градусів і зупиниться на позначці 6-8 градусів вдень. Також очікуються дощі, а до 20 жовтня в Україні очікуються нічні заморозки.

З 25 жовтня циклон принесе з собою морози, температура може опуститися до 7 градусів нижче нуля вночі. В кінці жовтня температура можливо, трохи підніметься — до 8-10 градусів тепла, але зовсім ненадовго.

[ + – ] Прогноз погоди від Леоніда Горбаня Фото: Сегодня

Листопад прийде в Україну разом з холодними дощами, які змінить мокрий сніг. Але до кінця першої декади опади закінчаться, а небо очиститься. Вдень температура повітря буде варіюватися в межах 0 градусів.

В середині листопада може випасти перший невеликий сніг, який досить швидко розтане. Вдруге сніг очікується 24-25 листопада.

За словами синоптика Наталії Діденко, в країні 9-10 жовтня буде сухо і сонячно. Вітер очікується східний і північно-східний, 5-12 м/с, на сході та південному сході ймовірність штормових поривів.

"Очікується мінімальна температура повітря в Україні від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла", — пише Діденко в Facebook.

Вдень у суботу та неділю температура повітря складе від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та Закарпатті можливо, стовпчики термометрів покажуть +16 градусів тепла.