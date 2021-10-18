Перший Всеукраїнський фестиваль верхової їзди та кінного спорту Horses Spirit зібрав понад 6 тисяч гостей

Фестиваль спрямований на популяризацію верхової їзди та кінного спорту та формування позитивного іміджу Харкова та України на міжнародній арені, а також налагодження державно-приватного партнерства між кінними клубами і міською владою. За два дні захід відвідало понад 6 тисяч гостей, серед яких 350 вперше спробували себе в ролі вершників. Фестиваль проходив на території кінного клубу Nikolo"s Horse club.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Під час фестивалю президент Всеукраїнської федерації кінного спорту Андрій Мілованов урочисто вручив посвідчення віце президента ВФКС — начальнику Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Вікторії Грецькій-Миргородській. Вікторія є головним ініціатором та ідейним натхненником створення та проведення фестивалю в такому масштабі.

"Для мені кінь з дитинства був найулюбленішою твариною, але нажаль я не мала можливості дозволити собі цей вид спорту по різним причинам. Я вдячна, що в моєму житті з'явилися люди, які реалізували мою дитячу мрію, а я запропонувала провести такий захід з різним креативними колабораціями, який показав, що верхова їзда та кінний спорт є доступним для всіх", — відзначила Вікторія Грецька-Миргородська.

У відкритті фестивалю взяв участь президент Федерації кінного спорту Харківської області Микола Безуглий, який виступив з ініціативою створення фонду для навчання кінним спортом талановитих дітей та аматорів з малозабезпечених сімей і закликав гостей стати меценатами фонду.

У рамках фестивалю відбулися змагання з конкуру (визначення потужності стрибка), в рамках яких було подолано бар"єр висотою 170 см. Також виступ Максима Розенфельда, інтро-номер за участю професійних спортсменів бодібілдерів "Римляни", театралізоване шоу "Легенда про сузір"я Пегас" за участю артистів Театру "057", вогняно-піротехнічне шоу East Fire.

Крім того, для гостей виступили представники Запорізького кінного театру, професійні вершниці зі світлодіодним кінним шоу від Дергачівської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи та інклюзивний спортсмен з джигітування Михайло Стрижко.

Також вперше в Україні відбувся показовий виступ з виїздки па-де-де майстрів спорту Ірини Шевцової та Наталії Святухи під супровід симфонічного оркестру Prime Orchestra.