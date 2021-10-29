Знижка 40% на квитки Biohacking Conference Kyiv 2021 з нагоди Міжнародного дня вегана!

Біохакінг – популярна течія, прихильники якої прагнуть оптимізувати роботу свого організму та зробити його здоровішим і продуктивнішим. Важливим складником такого підходу є збалансоване та правильне харчування. Тому багато біохакерів обирають вегетаріанство чи веганство.

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Дізнайтесь більше про різноманітні збалансовані типи харчування, які продовжують життя, на Biohacking Conference Kyiv 2021. Івент відбудеться 16 листопада в конференц-холі "Оазис".

На заході провідні науковці, лікарі, косметологи, фахівці з духовних практик і дієтологи розкажуть про те, як покращити самопочуття та прожити понад 100 років. Відвідувачі зможуть поспілкуватися з біохакерами та прихильниками здорового способу життя, здобути нові знання, розкрити секрети вічної молодості та продуктивності.

Що чекає на гостей на конференції?

Кожен шанувальник особистісного, ментального та фізичного розвитку відкриє для себе багато цікавого. Спікери розкажуть про способи підвищення працездатності, правильне харчування, ефективні методики для розвитку когнітивних функцій і боротьби зі стресом, а також поділяться інноваційними підходами до оптимізації сну та розвитку фізичних здібностей.

Представляємо спікерів, які виступатимуть на конференції про біохакінг:

● Світлана Фус – лікарка-дієтологиня, засновниця Центру нормалізації ваги Світлани Фус, експертка популярних ТБ-проєктів на телеканалі СТБ.

● Віктор Рубльов – тренер із розвитку можливостей мозку, засновник проєкту "БРЕЙНХАКЕР".

● Олена Россошинська – засновниця Міжнародної академії фейсфітнесу.

● Богдан Ткач – перший український нейропсихолог, засновник Української наукової школи.

● Ольга Богатая – фахівчиня з біохакінгу мозку, членкиня Асоціації нейропсихологів України.

● Людмила Турова – кандидатка медичних наук, РhD, науковиця, клінічна генетикиня, нейрогенетикиня, популяризаторка науки, наукова консультантка.

● Катерина Толстікова – лікарка загальної практики, дієтологиня, спеціалістка в anti-age-харчуванні, засновниця "Онлайн-школи здоров’я лікарки Толстікової".

Отримані теоретичні знання гості зможуть закріпити практично. Зокрема, на конференції продемонструють роботу нейроінтерфейсу, проведуть майстер-клас із фейсфітнесу й інші заняття різнопрофільних експертів.

Але це ще не все! Також на відвідувачів чекають розіграші крутих подарунків: консультацій експертів, абонементів у спортивні клуби й інших бонусів.

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З 28 жовтня до 3 листопада вартість квитків Biohacking Conference Kyiv 2021 знижена на 40% і становить лише 1500 грн.

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Обирайте бути здоровим уже сьогодні! Приходьте до Biohacking Conference Kyiv 2021.

Програму заходу та квитки шукайте на kyiv.biohacking.events

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