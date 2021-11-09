11 листопада: HR Pro Awards та HR Pro Conference у Всі.Свої D12

11 листопада у Києві відбудуться дві професійні HR-події: HR Pro Conference та нагородження премії HR Pro Award, https://hrproawards.com.ua/

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О 10 ранку починається HR Pro Conference. У програмі – три потоки, дві дискусійні панелі, успішно реалізовані кейси з управління персоналом. Серед гостей і спікерів – CHRO / HRD / HRBP топових міжнародних та українських компаній. На конференції буде 350 учасників офлайн та онлайн-трансляція. Детальна програма – тут.

Увечері розпочнеться урочиста частина – церемонія нагородження HR Pro Awards. Зі сцени оголосять переможців у 11 номінаціях: проєкти – Рекрутинг, Навчання та Розвиток, Винагорода і Визнання, HR Аналітика, Добробут та Здоров'я, Різноманіття та Інклюзивність, Діджитальне робоче середовище; персоналії – CEO року, HR року, HR influencer та Майбутня зірка.

Зірковим ведучим церемонії HR Pro Awards стане Григорій Решетнік, ведучий шоу "Україна має талант" та низки інших проєктів на телеканалі СТБ.

Місце проведення – Всі.Свої D12 на вул. Десятинній 12: історичне серце міста, неперевершений краєвид з тераси та свіже повітря.

Присутнім на HR Pro Conference та Церемонії HR Pro Awards необхідно мати один із документів: зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію, негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на антиген SARS-CoV-2, зроблений протягом 72 годин до заходу. На локації можна пройти експрес-тестування від медичної лабораторії "Діла".

Переможців HR Pro Awards обирали у 2 етапи: на 1-му етапі 50+ експертів – представники HR-сфери, які мають міжнародну сертифікацію / міжнародну профільну освіту / ступінь МВА. А також представники українських та міжнародних компаній з різних міст України, які 5+ років обіймають керівні HR-посади. На 2-му етапі – професійне журі, сформоване за принципом відсутності конфліктів інтересів. Неупередженість та чесність оцінювання підтверджувала міжнародна аудиторська компанія Великої четвірки KPMG. Участь брали компанії великого та середнього бізнесу з 15 галузей.

Символом та статуеткою Премії стала Ніка – давньогрецька богиня перемоги. Вона втілює не лише тріумф та визнання, а й зусилля, які потрібно докласти для успіху, здобуті знання та дії. Це символ безперервного розвитку та прагнення вгору, який поділяє HR Pro Awards.

Премію HR Pro Awards створили HR для HR. Головна мета Премії – відзначити командні та особисті досягнення представників професії, які сприятимуть підвищенню рівня професійних практик в Україні. Організатор – Українська Асоціація HR професіоналів HR Pro.