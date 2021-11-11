Агенція інтегрованих рішень Brand Booster з 2022 року стає партнером групи Starlight.media з інтеграції брендів у контент

З 2022 року компанія Brand Booster стає партнером Starlight.media з промо брендів у контенті на шести національних каналах медіагрупи: ICTV, СТБ, Новому Каналі, М1, М2 та ОЦЕ ТБ.

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Агенцію інтегрованих рішень Brand Booster очолив Анатолій Покровський, який до цього обіймав посаду директора StarLight Brand Content. У досвіді Анатолія також керування відділами медіаінвестицій, клієнтського сервісу та стратегічного планування у медійних агенціях.

Основним продуктом, який агенція Brand Booster буде пропонувати брендам своїх клієнтів, стануть комплексні інтеграційні рішення у контент Starlight.media. Компанія Brand Booster вже почала переговори з рекламодавцями по розміщенню інтеграцій брендів на 2022 рік.

Коментує Анатолій Покровський, директор агенції інтегрованих рішень Brand Booster:

"Ми створили нову компанію на рекламному ринку України — Brand Booster. Наші найбільші цінності — це якісний сервіс, результативність та розвиток індустрії в цілому. Ми, спільно з нашою великою і досвідченою командою експертів, будемо пропонувати нові підходи та крос-медійні інтеграції брендів у контент. Зараз ми відкриті до співпраці з телеканалами-партнерами на ринку України. Адже якісний та емоційний контент — велика цінність для наших клієнтів, яку ми розділяємо на 100%. Ми любимо те, що робимо і віримо що все у цьому світі починається з любові. Це фундамент вражаючих результатів наших клієнтів та їх задоволення від процесу. Запрошуємо топові агенції та клієнтів лідерів ринку до співпраці, щоб вони відчули все це".

Коментує Вікторія Шерстюк, заступниця генерального директора Brand Booster з продажів: — "Ми зібрали найкращу команду на ринку України, яка вміє закохувати мільйони глядачів у бренди наших клієнтів, створюючи міцний емоційний зв'язок, завдяки асоціації з найкращими телеканалами та ТВ-проектами. Ми хочемо реалізовувати ефективні рішення, адже прагнемо досягати визначних результатів разом зі своїми клієнтами".

Коментує Ірина Гуцал, керівниця відділу брендованого продукту Brand Booster: "Ми задаємо новий тренд інтеграцій у контент, створюємо нові території для брендів. Робимо це максимально екологічно, але при цьому яскраво та ефективно. Ми поєднуємо бренди проектів із брендами наших клієнтів створюючи незабутні історії, які залишаються у серцях глядачів".

"Ми на одній хвилі зі своїми клієнтами, відчуваємо їхні глибинні потреби та знаємо як запропонувати найкраще їх вирішення, використовуючи нашу експертизу, знання та досвід. В нашому фокусі – успіх та задоволення від процесу наших клієнтів, адже ми забезпечуємо сервіс на найвищому рівні" — Тетяна Солоненко, директорка з сервісу та клієнтського досвіду Brand Booster.

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