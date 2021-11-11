Bulldozer Group Ukraine представили ресторан української кухні на Expo 2020 в Дубаї

Всесвітня виставка Expo 2020 – найбільша міжнародна подія, присвячена світовим інноваціям та розвитку партнерських відносин держав світу. У 2013 році Міжнародне бюро виставок у Парижі визначило Дубаї місцем проведення виставки 2020 року, проте через пандемію подія була перенесена та розпочалася 1 жовтня 2021 року.

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Україна вперше збудувала власний стилізований павільйон для участі в міжнародній виставці. Ресторан української кухні Malvy від Bulldozer Group Ukraine став одним з важливих національних елементів, з яким познайомляться учасники та відвідувачі Expo 2020. Нині це наймасштабніша подія у світі з часів початку пандемії, адже у виставці взяли участь понад 190 країн світу.

Кухню ресторану в національному павільйоні очолив Сергій Юрчишин, бренд-шеф міжнародного ресторанного холдингу Bulldozer Group Ukraine. Оскільки провідною ідеєю Expo 2020 стала інноваційність, до меню Malvy увійшли традиційні українські страви у сучасній інтерпретації. Протягом усієї роботи закладу на кухні працюватиме команда кухарів Bulldozer Group Ukraine, що відповідатимуть за автентичність та виключність української кухні.

"Ресторан Malvy якнайяскравіше демонструватиме відвідувачам наші традиції та гостинність протягом усього часу роботи виставки, а це понад пів року, до березня 2022. Bulldozer Group Ukraine спільно зі Smart Ukraine вдалося у стислі терміни втілити цей атмосферний проект у життя, аби гості та резиденти Expo 2020 мали змогу пізнавати Україну ще й через наші смаки.

Нам пощастило стати однією з перших країн, чий Національний день вже відзначили на виставці. 4 жовтня ми мали честь зустрічати офіційні делегації України та ОАЕ, а протягом усього іншого часу ми частуємо національними стравами та закохуємо в Україну резидентів та гостей павільйонів інших країн," — ділиться враженнями Володимир Куліков, General Manager проектів Bulldozer Group Ukraine.

Ресторан національної кухні Malvy на території українського павільйону працюватиме до 31 березня 2022, саме цього дня завершить свою роботу виставка Expo 2020 в Дубаї.