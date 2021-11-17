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Прийнято регламент Шостої Національної кінопремії України "Золота Дзиґа"

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На зборах Правління Української кіноакадемії був прийнятий регламент Шостої Національної кінопремії України "Золота Дзиґа".

Прийом заявок для участі у Кінопремії стартує 15 грудня і триватиме до 28 лютого 2022 р. До участі допускаються українські фільми, які відповідають наступним вимогам:

● повнометражні ігрові та анімаційні фільми, які були в українському кінопрокаті хоча б тиждень у період з 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р.;

● повнометражні документальні, короткометражні ігрові, короткометражні анімаційні фільми, які були в українському прокаті хоча б тиждень або брали участь у конкурсі кінофестивалю з історією щорічної діяльності не менше 5 років та наявністю професійного журі в період з 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р.

● оригінальні ігрові серіали, що мали прем'єру на загальнонаціональному телеканалі або вебплатформі в період з 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р., та без залучення фахівців із країни-агресора.

● всі репліки іноземною мовою мають бути субтитровані, озвучені або дубльовані українською мовою.

Цьогоріч Кінопремія "Золота Дзиґа" не буде вручатися у номінації Премія глядацьких симпатій.

"У зв'язку із карантинними обмеженнями фільми виходять в прокат в нерівних умовах і визначити лідерів за переглядами в кінотеатрах неможливо, що значно ускладнює онлайн голосування серед глядачів. Тож ми вирішили відмінити дану номінацію на період, поки в Україні не відновиться повноцінне функціонування кінозалів", — зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.

Визначення переможців для нагородження Кінопремією відбуватиметься в таких номінаціях:

● Найкращий фільм

● Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)

● Найкраща чоловіча роль

● Найкраща жіноча роль

● Найкраща чоловіча роль другого плану

● Найкраща жіноча роль другого плану

● Найкраща операторська робота

● Найкраща робота художника-постановника

● Найкращий сценарій

● Найкраща музика

● Найкраща пісня

● Найкращий документальний фільм

● Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)

● Найкращий ігровий серіал

● Найкращий повнометражний анімаційний фільм

● Найкращий короткометражний анімаційний фільм

● Найкращий дизайн костюмів

● Найкращий грим

● Найкращий звук

● Найкращий монтаж

● Найкращі спеціальні ефекти

● Відкриття року

● Премія за внесок у розвиток українського кінематографа

З повним текстом регламенту Шостої Національної кінопремії можна ознайомитись на сайті Кіноакадемії.