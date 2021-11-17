Прийнято регламент Шостої Національної кінопремії України "Золота Дзиґа"
На зборах Правління Української кіноакадемії був прийнятий регламент Шостої Національної кінопремії України "Золота Дзиґа".
Прийом заявок для участі у Кінопремії стартує 15 грудня і триватиме до 28 лютого 2022 р. До участі допускаються українські фільми, які відповідають наступним вимогам:
● повнометражні ігрові та анімаційні фільми, які були в українському кінопрокаті хоча б тиждень у період з 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р.;
● повнометражні документальні, короткометражні ігрові, короткометражні анімаційні фільми, які були в українському прокаті хоча б тиждень або брали участь у конкурсі кінофестивалю з історією щорічної діяльності не менше 5 років та наявністю професійного журі в період з 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р.
● оригінальні ігрові серіали, що мали прем'єру на загальнонаціональному телеканалі або вебплатформі в період з 01 березня 2021 р. до 28 лютого 2022 р., та без залучення фахівців із країни-агресора.
● всі репліки іноземною мовою мають бути субтитровані, озвучені або дубльовані українською мовою.
Цьогоріч Кінопремія "Золота Дзиґа" не буде вручатися у номінації Премія глядацьких симпатій.
"У зв'язку із карантинними обмеженнями фільми виходять в прокат в нерівних умовах і визначити лідерів за переглядами в кінотеатрах неможливо, що значно ускладнює онлайн голосування серед глядачів. Тож ми вирішили відмінити дану номінацію на період, поки в Україні не відновиться повноцінне функціонування кінозалів", — зазначила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух.
Визначення переможців для нагородження Кінопремією відбуватиметься в таких номінаціях:
● Найкращий фільм
● Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Г. Іллєнка)
● Найкраща чоловіча роль
● Найкраща жіноча роль
● Найкраща чоловіча роль другого плану
● Найкраща жіноча роль другого плану
● Найкраща операторська робота
● Найкраща робота художника-постановника
● Найкращий сценарій
● Найкраща музика
● Найкраща пісня
● Найкращий документальний фільм
● Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)
● Найкращий ігровий серіал
● Найкращий повнометражний анімаційний фільм
● Найкращий короткометражний анімаційний фільм
● Найкращий дизайн костюмів
● Найкращий грим
● Найкращий звук
● Найкращий монтаж
● Найкращі спеціальні ефекти
● Відкриття року
● Премія за внесок у розвиток українського кінематографа
З повним текстом регламенту Шостої Національної кінопремії можна ознайомитись на сайті Кіноакадемії.