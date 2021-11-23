Відбулася церемонія нагородження HR Pro Awards 2021: перелік переможців

У четвер 11 листопада відбулася дебютна урочиста церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії для HR-професіоналів HR Pro Awards. Організатор Премії – HR PRO Association, генеральний партнер – robota.ua.

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Протягом року українські компанії – представники середнього та великого бізнесу – боролися за перемогу в 11 номінаціях: 7 проєктних та 4 персональних. Наводимо перелік переможців:

Персональні номінації

CEO року – Сергій Черненко, ПУМБ

HR року – Ірина Брижак, METRO Cash&Carry

HR Influencer (спонсорська номінація від robota.ua) – Ольга Прохоренко

Майбутня зірка – Анастасія Крута, JYSK

Проєктні номінації

Рекрутинг

Середній бізнес – JYSK, проєкт "Стань частиною команди 3000"

Великий бізнес – Vodafone Україна, проєкт Recruitment EcoSystem

Добробут та Здоров’я

Середній бізнес – Moneyveo, проєкт: Caring 360°

Великий бізнес – Luxoft. A DXC technology company, проєкт: LuxGood&Wellbeing

Діджитальне робоче середовище

Середній бізнес – Імперіал Тобакко в Україні (частина Imperial Brands), проєкт: Netflix of learning

Великий бізнес – Кернел, проєкт: Employee Data Center

Навчання та Розвиток

Середній бізнес – JYSK, проєкт: JYSK Development Journey

Великий бізнес – ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", проєкт: "Метінвест Політехніка"

Різноманіття та Інклюзивність

Полтавський ГЗК, група Ferrexpo, проєкт: Diversity&Inclusion

Винагорода і Визнання

Середній бізнес – ТОВ "Vodafone Ритейл", проєкт: "ЛІГА СУПЕРГЕРОЇВ"

Великий бізнес – ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", проєкт: "Індивідуальний соціальний пакет"

HR Аналітика

Luxoft. A DXC Technology Company, проєкт: "HR-tracker, або як візуалізувати ключові HR практики на одному дашборді".

Більше про фіналістів та переможців Премії – на сайті HR Pro Awards.

Оцінювали учасників визнані лідери ринку – представники українських та міжнародних компаній з різних міст України, які понад 5 років обіймають керівні HR-посади, та HR-фахівці з міжнародною сертифікацією, міжнародною профільною освітою чи ступенем МВА.

На першому етапі експерти оцінювали 136 заявок від 70+ компаній з 15 галузей. До наступного етапу потрапила 101 заявка.

Головне ноу-хау організаторів – повністю автоматизована, прозора й аудійована механіка розрахунку результатів на підставі оцінок експертів і журі. Всі оцінки, прив'язки і доступи експертів до заявок відповідали певним вибіркам, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. Партнером з автоматизації стала компанія SMART business.

На другому етапі професійне журі визначило 46 суперфіналістів – найсильніших номінантів на перемогу. В результаті онлайн-зустрічей та обговорень експерти могли віддати голос лише за одного учасника в кожній номінації.

Також 11 листопада відбулася HR Pro Conference, на якій виступив Джеймс Бейкер, старший спеціаліст та глобальний бізнес-партнер SHRM – найбільшої у світі міжнародної HR-асоціації.

Прийом заявок на HR Pro Awards 2022 розпочнеться 15 січня на сайті hrproawards.com.ua.