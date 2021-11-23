Відбулася церемонія нагородження HR Pro Awards 2021: перелік переможців
У четвер 11 листопада відбулася дебютна урочиста церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії для HR-професіоналів HR Pro Awards. Організатор Премії – HR PRO Association, генеральний партнер – robota.ua.
Протягом року українські компанії – представники середнього та великого бізнесу – боролися за перемогу в 11 номінаціях: 7 проєктних та 4 персональних. Наводимо перелік переможців:
Персональні номінації
CEO року – Сергій Черненко, ПУМБ
HR року – Ірина Брижак, METRO Cash&Carry
HR Influencer (спонсорська номінація від robota.ua) – Ольга Прохоренко
Майбутня зірка – Анастасія Крута, JYSK
Проєктні номінації
Рекрутинг
Середній бізнес – JYSK, проєкт "Стань частиною команди 3000"
Великий бізнес – Vodafone Україна, проєкт Recruitment EcoSystem
Добробут та Здоров’я
Середній бізнес – Moneyveo, проєкт: Caring 360°
Великий бізнес – Luxoft. A DXC technology company, проєкт: LuxGood&Wellbeing
Діджитальне робоче середовище
Середній бізнес – Імперіал Тобакко в Україні (частина Imperial Brands), проєкт: Netflix of learning
Великий бізнес – Кернел, проєкт: Employee Data Center
Навчання та Розвиток
Середній бізнес – JYSK, проєкт: JYSK Development Journey
Великий бізнес – ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", проєкт: "Метінвест Політехніка"
Різноманіття та Інклюзивність
Полтавський ГЗК, група Ferrexpo, проєкт: Diversity&Inclusion
Винагорода і Визнання
Середній бізнес – ТОВ "Vodafone Ритейл", проєкт: "ЛІГА СУПЕРГЕРОЇВ"
Великий бізнес – ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", проєкт: "Індивідуальний соціальний пакет"
HR Аналітика
Luxoft. A DXC Technology Company, проєкт: "HR-tracker, або як візуалізувати ключові HR практики на одному дашборді".
Більше про фіналістів та переможців Премії – на сайті HR Pro Awards.
Оцінювали учасників визнані лідери ринку – представники українських та міжнародних компаній з різних міст України, які понад 5 років обіймають керівні HR-посади, та HR-фахівці з міжнародною сертифікацією, міжнародною профільною освітою чи ступенем МВА.
На першому етапі експерти оцінювали 136 заявок від 70+ компаній з 15 галузей. До наступного етапу потрапила 101 заявка.
Головне ноу-хау організаторів – повністю автоматизована, прозора й аудійована механіка розрахунку результатів на підставі оцінок експертів і журі. Всі оцінки, прив'язки і доступи експертів до заявок відповідали певним вибіркам, щоб уникнути можливого конфлікту інтересів. Партнером з автоматизації стала компанія SMART business.
На другому етапі професійне журі визначило 46 суперфіналістів – найсильніших номінантів на перемогу. В результаті онлайн-зустрічей та обговорень експерти могли віддати голос лише за одного учасника в кожній номінації.
Також 11 листопада відбулася HR Pro Conference, на якій виступив Джеймс Бейкер, старший спеціаліст та глобальний бізнес-партнер SHRM – найбільшої у світі міжнародної HR-асоціації.
Прийом заявок на HR Pro Awards 2022 розпочнеться 15 січня на сайті hrproawards.com.ua.