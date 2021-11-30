Компанія Nestlé допомогатиме українським агровиробникам впроваджувати практики відновлювального сільгоспвиробництва

Разом з партнерами в Україні, Nestlé буде дбати про зменшення викидів СО2 на всіх етапах виробництва, покращення родючості ґрунтів й біорізноманіття

Алессандро Дзанелли, генеральний директор Nestlé в Україні, в жовтні 2021 року разом із представниками менеджменту компанії й журналістами провідних ЗМІ відвідав поля групи компаній "Агродар" та борошномельний завод "Zernari" в Кіровоградській області. Ці підприємства вирощують пшеницю й поставляють високоякісне борошно харківському заводу Nestlé — ТОВ "Техноком" для виробництва вермішелі швидкого приготування. В Україні вона реалізується під популярним брендом "Мівіна". Значна частина продукції експортується в Європу й інші частини світу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Під час візиту на Кіровоградщину менеджмент компанії Nestlé в Україні оголосив про впровадження нової ініціативи щодо відновлювальних підходів й сталого розвитку в сільському господарстві. Одним з партнерів в реалізації цієї ініціативи в Україні виступає ТОВ "Зернарі".

Новий рівень відповідальності

Головним пріоритетом компанії Nestlé, одного з найбільших світових виробників продуктів харчування та напоїв, завжди була безпека продукції. Тому компанія ретельно контролює якість на всіх етапах — від поля до полички супермаркету. Останнім часом Nestlé, як соціально-відповідальна компанія, додатково фокусується на сталому розвитку. Бо глобальне потепління через збільшення викидів СО2 в атмосферу є великим викликом для людства в цілому, й продовольчих систем зокрема.

В Nestlé з'ясували, що біля двох третин вуглецевого сліду компанія залишає в процесі виробництва сировини (в Україні це зерно, томатна паста, рослинна олія, цукор, спеції й т.і.), яка використовується в якості інгредієнтів для харчових продуктів. На прикладі з пшеницею, з якої виробляється вермішель, вуглецевий слід залишається під час обробки полів сільськогосподарською технікою, збору і транспортування врожаю, виробництва борошна на млині. Остання третина викидів СО2 припадає саме на харчові підприємства компанії, упаковку, логістику та ін.

[ + – ] Алессандро Дзанелли зі співробітником компанії

Для покращення кліматичної ситуації на глобальному рівні компанія Nestlé взяла на себе амбітне зобов’язання до 2050 року скоротити викиди СО2 до нуля, тобто досягнути вуглецевої нейтральності за рахунок зменшення й компенсації викидів, яких неможливо уникнути.

Як зазначив Алессандро Дзанелли, заради досягнення цієї мети Nestlé протягом наступних п’яти років планує інвестувати 1,2 млрд швейцарських франків в розвиток регенеративного сільського господарства на всіх етапах постачання та виробництва на глобальному рівні, тобто — в 187 країнах, де присутня компанія. Й безкрайнє поле у селі Михайлівка Олександрівського району на Кіровоградщині, що обробляє СТОВ "Михайлівське", яке відвідала делегація Nestlé, стане однією з ланок масштабного процесу перетворень.

Ставка на місцевий агробізнес

Стратегія Nestlé передбачає широке залучення місцевих постачальників на всіх ринках, де працює компанія. В Україні локальні агровиробники постачають на заводи Nestlé до 80% сировини. Ставка на партнерів в країнах присутності, серед іншого, також допомагає скоротити викиди вуглецю через оптимізацію логістики й спеціальні програми з виробниками.

"В Україні ми розвиваємо проєкт "Господар" в якому задіяли вісім фермерських господарств із фокусом на пшеницю, гірчицю та сушені трави, — зазначив під час поїздки на Кіровоградщину Алессандро Дзанелли. — З нашими партнерами ТОВ "Зернарі" ми співпрацюємо над впровадженням регенеративних підходів. Це допоможе нам зменшити утворення парникових газів, здійснити масштабні та рішучі дії для досягнення нашого зобов’язання про скорочення викидів CO2 до 2030 року та нейтрального вуглецевого сліду до 2050".

Для оцінки рівня сталості агровиробників — партнерів компанії Nestlé застосовується система RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation), розроблена в Бернському університеті (Bern University of Applied Sciences). Її вже використовують тисячі фермерських господарств в багатьох країнах світу. Вищезгадане СТОВ "Михайлівське", оцінене за цією системою, вже демонструє гарні показники. Викиди СО2 на одну тонну вирощеного зерна тут складають 283 кг, в розрахунку на гектар — 1300 кг. Для порівняння: середній показник для України й західної Європи складає 400 кг СО2 на тонну зерна.

Але СТОВ "Михайлівське" є куди зростати — інтегрований показник сталого розвитку підприємства за моделлю RISE складає 65,8 балів зі 100 можливих. Для його розрахунку проводиться оцінка по дев’яти критеріям, що, зокрема, включають енергію та клімат, використання водних ресурсів, землекористування, умови праці, біорізноманіття.

На основі отриманих результатів для СТОВ "Михайлівське" вже визначені подальші кроки для покращення ситуації. Агропідприємство ставить перед собою ціль збільшити накопичення грунтової вологи, підвищити родючість грунтів й обмежити викиди СО2. Досягти цієї мети допоможе поступовий перехід на зберігаючу систему землеробства й використання технологій точного землеробства. Крім цього, підприємству рекомендується окремо розробити план дій щодо покращення показника "Біорізноманіття", який у більшості українських господарств поки є незадовільним.

"Ми розуміємо важливість відповідального ставлення до обробки грунтів, біорізноманіття та впроваджуємо справді інноваційні технології, такі як точне землеробство, — заявив Іван Мірошніченко, співвласник ТОВ "Зернарі". — Співпраця з Nestle дуже важлива для нас, адже ми розуміємо рівень відповідальності щодо якості і сталого розвитку, компанії Nestle, яка є лідером у питаннях сталого розвитку та регенеративних підходів у своїй роботі та співпраці з постачальниками сировини та інгредієнтів". Відтепер ТОВ "Зернарі" продовжить шлях вдосконалення й надаватиме приклад іншим українським сільгоспвиробникам.