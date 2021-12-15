Для кіномана, меломана, естета: ідеї подарунків від LG

Є така прикмета – якщо подбати про подарунки заздалегідь, то вдасться уникнути перетворення передсвяткової метушні на обтяжливий марафон. Розуміючи потреби й уподобання своїх вибагливих споживачів, виробник техніки LG запропонував свій святковий ТОП найкращої техніки для подарунків – на кожен смак і гаманець.

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Подарунки для любителів кіно

Перенести кінотеатр до власної вітальні? Легко з телевізором OLED-телевізор LG. Він буде ідеальним подарунком для тих, хто живе новинками кінематографу й хоче дивитися фільми, як у кіно.

Телевізори OLED – це мільйони пікселів з автономним підсвічуванням, які можна вмикати й вимикати для досягнення бездоганних відтінків та високої контрастності. Переваги такого подарунку — в безмежній палітрі насичених кольорів у розширеному діапазоні й глибині чорного кольору.

Екран OLED-телевізора має вкрай низьку затримку, тож реакції на зміни в відеопотоці або відеоматеріалі будуть неймовірно швидкими. А це – додаткова насолода від якісного кіно.

Ще одна ідея подарунка для кіномана — саундбар LG GX. Він здатен наповнити кімнату унікальним кінематографічним об'ємним звуком завдяки підтримці Dolby Vision, Dolby Atmos і DTS: X. А технологія AI Sound Pro автоматично аналізує контент, щоб миттєво оптимізувати налаштування звуку для відтвореного матеріалу.

Повне занурення у фільм завдяки картинці та звуку, та ще й удома – чи це не кращий подарунок?

Подарунки для любителів якісної музики

Справжній меломан зрадіє портативній колонці LG XBOOM Go, яка за допомогою технології Meridian забезпечить гармонійний та чіткий звук. Максимально ж розкачати святковий танцпол вдасться, натиснувши кнопку Sound Boost, яка посилить потужність звуку та розширить діапазон звучання.

Колонка може працювати до 24 годин, а автоматичне перемикання на вхідний виклик дозволить не пропустити важливий дзвінок. Ще одна із переваг колонки LG XBOOM Go – можливість керувати за допомогою голосу. Клас захисту IPX5 надійно захистить її від дощу та пилу в дорозі й подорожах.

Подарунки для естетів

Якщо ви уже стали щасливим власником телевізора з діагоналлю 55’ або 65’ від LG, у вас все одно залишається простір для того, аби вдихнути нове життя в улюблену техніку й оновити кімнату. У пригоді стане підставка для телевізорів у дизайні "Галерея". З її допомогою можна розмістити екран де завгодно і перетворити оселю на модний простір. Завдяки своїй лаконічній і стриманій формі підставка легко впишеться у будь-який інтер’єр.

Ви також можете зробити свій простір динамічним – переставляти її так часто, як захочете, залежно від настрою і вподобань.

Подарунки для активних людей

Для тих, хто звик насолоджуватися життям і слухати музику, де завгодно, найкращим подарунком стануть навушники LG TONE Free. Бездротові навушники передають чистий та об'ємний звук, незалежно від місцезнаходження: у літаку, в приміщенні, на жвавій вулиці чи в спортивному залі. Вони забезпечать індивідуальне звучання улюбленим трекам – посилять баси, збалансують їх, забезпечать чіткіший вокал.

Подарунки для найвибагливіших

Якщо подарунок обрати складно, або хочеться дійсно виняткового, варто звернути увагу на OLED-телевізор LG 8K.

Завдяки удосконаленій надтонкій панелі OLED-телевізори, без перебільшення, підняли планку домашнього телебачення на якісно новий рівень.

У високоякісній панелі OLED-телевізора LG 8K кожен із 100 мільйонів субпікселів на основі органічних світлодіодів працює незалежно від інших, взявши на себе функції самостійного джерела світла.

Телевізор застосовує алгоритми для аналізування та оптимізації контенту і здатен повністю змінити ваше уявлення про домашню техніку й кіно. Він повністю занурить вас у контент, стане справжнім провідником у світі спортивних подій та кіноновинок, забезпечить відеогру унікальної якості й стане одним із найкращих подарунків.