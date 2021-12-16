АЛЛО розігрує по 2022 гривні для 100 щасливчиків

Зустріти Новий рік не просто з подарунками, а й з приємним сюрпризом? Легко! 15 грудня в магазинах АЛЛО стартувала новорічна акція та марафон новорічних подарунків, під час якого АЛЛО розіграє серед своїх клієнтів 202 200 гривень АЛЛО Грошей.

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Покупці, які з 15 до 31 грудня 2021 року придбають в магазинах АЛЛО товари на суму від 2022 гривень одним чеком, зможуть долучитися до акції "2022 гривні чекають на вас". 100 щасливчиків виграють по 2022 гривні АЛЛО Грошима кожний — на честь нового 2022 року!

Щоб взяти участь в акції, потрібно:

Зробити покупку в офлайн магазині АЛЛО на суму від 2022 гривень до 31 грудня. Зареєструвати номер чека на сторінці https://allo.ua/ua/newyear-2022/ . Чекати на результати розіграшу, які будуть опубліковані 18 січня на сайті blog.allo.ua (в розділі "Акції та конкурси").

17 січня 2022 року компанія АЛЛО рандомно визначить 100 переможців, які отримають по 2022 гривні АЛЛО Грошей на свій рахунок. Цей приємний бонус можна використати під час наступних покупок в АЛЛО – як на сайті, так й в офлайн магазинах.

АЛЛО Гроші — це програма лояльності для клієнтів. Віртуальними АЛЛО Грошима можна сплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні), продає який безпосередньо продавець АЛЛО. Кожен 1 бал дорівнює 1 гривні. Крім того, АЛЛО Грошима нараховується кешбек від покупок, а також — 200 гривень на день народження та 50 гривень за реєстрацію у мобільному додатку.

Детальні умови акції, перелік магазинів, що беруть участь в акції, можна дізнатися за телефоном АЛЛО 0-800-300-100.

Довідка

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики й інструментів до одягу та меблів і доставкою замовлень на пошту, додому та до магазинів у 140 містах України.

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