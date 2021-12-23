Як Nestlé підтримує покупців, громаду та планету

Від підтримки підприємців у період карантинів до здорової їжі і безпечного для довкілля сільського господарства – пріоритети сталого розвитку компанії Nestlé в Україні.

6 грудня компанія Nestlé презентувала Звіт зі створення спільних цінностей та сталого розвитку в Україні та Молдові 2019-2020 рр. Три ключові пріоритети, на яких будується політика компанії, – це підтримка людей і їх родин, а також суспільства та планети в цілому, згідно з ними Nestlé розвивається як соціально відповідальний бізнес. "В період епідемії ковіду наша мета стала ще важливішою ніж будь коли , адже ми усвідомили, наскільки необхідна безпечна та здорова їжа для споживачів. Зайве говорити, епідемія стала для всіх несподіванкою, а для нас – ще й можливістю підтвердити наші ключові пріоритети", – розповів на презентації Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові.

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Nestlé – одна з найстаріших та найбільших компаній, виробників продуктів харчування у світі. В Україні вона має розвинену інфраструктуру, куди входять три фабрики, дистрибуційні центри, загалом у компанії працює майже 6000 тис. співробітників. За словами Алессандро Дзанеллі, з початком епідемії та локдаунів ключовим завданням компанії було створення безпечних умов на робочих місцях, адже половина співробітників компанії на виробництві не може працювати дистанційно. Також цього року Nestlé забезпечила умови для вакцинації, і нині більше 70% працівників компанії повністю щеплені від коронавірусної хвороби.

Здорові звички

Як виробник продуктів харчування Nestlé працює над тим, щоб пропонувати здорову та поживну їжу споживачам. В останні роки, з популяризацією здорового способу життя, компанія зменшила в своїх продуктах вміст цукру на 10%, солі – на 5%, а також жирів – на 10%. "З гордістю можу відмітити, що компанія виступила партнером Міністерства охорони здоров’я України у запроваджені нового законодавства щодо використання трансжирів у харчовій промисловості", – говорить Алессандро Дзанеллі. Ці зміни компанія одразу запровадила у виробництві "Мівіни", вермішелі швидкого приготування. Пальмову олію, яку використовували раніше, компанія замінила якісною соняшниковою олією українського виробництва, а також зменшила вміст жирів на 20%. Більш того, рецепт виробництва "Мівіни" змінили, і олію додають вже на стадії виробництва, а не в саше, як це було раніше. За словами Дзанеллі, це дозволило досягнути двох цілей одразу – пропонувати більш здоровий продукт, що користується особливим попитом серед студентства, а також зменшити кількість пластикової упаковки, що безпечніше для довкілля.

Також компанія продовжує системно працювати над запровадженням звички здорового харчування серед дітей молодшого шкільного віку – за допомогою освітньої програми "Абетка харчування", ініційованої більш ніж десять років тому. Вона спрямована на дітей 7-10 років, включена Міністерством освіти та науки України у варіативну програму молодших класів.

Пандемія внесла корективи до цієї програми. Якщо раніше учні та вчителі використовували друковані матеріали, зошити та методичні посібники, то з 2020 року "Абетка харчування" є і в онлайн-форматі. Це, зокрема, 28 інтерактивних відеоуроків, протягом яких школярі мають змогу подорожувати країною здорового харчування, також є корисні онлайн-матеріали для вчителів та батьків. Загалом у програмі за час її існування взяли участь 1,8 млн дітей, 1500 шкіл і 13 000 вчителів по всій країні. На цьому Nestlé не зупиняється, як говорить Володимир Співак, директор з корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю Nestlé в Україні, та продовжує шукати нові можливості для розвитку ініціативи.

Суспільна користь

Увага до молоді та її потреб – фокус діяльності Nestlé на рівні громади. Багато років компанія реалізує проект Nestlé Needs Youth, в рамках якого організовує стажування студентів та молодих спеціалістів, а також сприяє їх працевлаштуванню. Так, за період 2019-2020 рр. знайшли роботу в компанії 1022 молодих фахівців, у 2021-му – 330. "Скажемо відверто, нині є абсолютно нові види діяльності, і пандемія значно прискорила цей процес. Зараз ми наймаємо на роботу менеджерів, що працюють з масивами даних чи цифровими медіа. Десять років тому ці професії просто не існували. Тому сьогодні ми повинні готувати молодь до професій, які нині не існують, але будуть затребувані у 2030 році", – ділиться думками Алессандро Дзанеллі.

Важливим хабом у компанії для молоді є Nestlé Business Center у Львові, де середній вік робітників – 29 років. Цей підрозділ займається бухгалтерськими операціями, моніторингом соцмереж, технічною підтримкою користувачів та іншими корпоративними послугами, які надає представництвам компанії Nestlé у 70 країнах. "Цей підрозділ було створено 10 років тому, і зараз він має світове значення. Саме тому нам потрібна молодь", – говорить Дзанеллі.

З початком пандемії компанія запровадила ініціативи з підтримки медицини та місцевих бізнесів. Так, Nestlé виділила 20 млн грн лікарням, що знаходяться у тих містах, де компанія веде операційну діяльність, – у Львові, Луцьку та Харкові. Загалом підтримку отримали 12 українських лікарень. Щоб допомогти підприємцям, Nestlé започаткувала ініціативу "Завжди відкриті для вас", спрямовану на заклади громадського харчування, що змушені були закриватися на карантини і мали фінансові труднощі. Для малих і середніх підприємств компанія запропонувала, зокрема, безкоштовні набори "рестарт" з продуктів для приготування їжі та кави, щоб полегшити вихід з карантину і пришвидшити відкриття закладів. Розуміючи потребу таких закладів у фахівцях, компанія також організувала курси з приготування кави для барист.

Заради планети

Свій внесок у благополуччя планети Nestlé бачить, перш за все, у більш безпечному для довкілля виробництві. Тому компанія зобов’язується досягти нульового балансу викидів в атмосферу до 2050 року, а також перейти до 2025-го на пакування, яке можна використовувати повторно або переробляти. Також на фірмовому виробництві та в офісах Nestlé в Україні вже запроваджується безпечна для довкілля політика поводження з відходами. Більш того, компанія заохочує місцеві українські громади до сортування сміття. Зокрема, був запроваджений пілотний проект у трьох містечках навколо Києва – у Макарові, Старих та Нових Петрівцях, жителів яких заохочує сортувати скло, пластик та папір. Завдяки цьому зібрали біля 400 тонн сміття на переробку. Проєкт запланований на 5 років.

Важливим напрямком роботи як для місцевих громад, так і для планети Nestlé вважає розвиток відновлюваного сільського господарства. За своїм профілем компанія дотична до цієї сфери, адже використовує муку, спеції та інші інгредієнти, вирощені фермерами. Тим часом 70% забруднення довкілля у світі є від сільського господарства. Тому Nestlé на світовому рівні виділяє $1,2 млрд на підтримку відновлювальних підходів . В Україні компанія реалізує цей напрям діяльності за допомогою програми "Господар", що передбачає пошук локальних постачальників та впровадження практик сталого розвитку. Так, компанія має вісім партнерів – фермерських господарств на Волині та Харківщині, що постачають сировину на фабрики Nestlé. Компанія разом зі Швейцарським бюро співробітництва, Бернським університетом прикладних наук і Сумським національним аграрним університетом провела оцінку рівня сталого розвитку цих фермерських господарств і склала дорожню карту поліпшень та розвитку. "Наша мета – зберегти родючість землі, і в Україні ми працюємо з місцевими фермерами, що також поділяють цю мету", – говорить Алессандро Дзанеллі. Компанія сподівається, що приклад цих фермерів надихне й інших підприємців у сільському господарстві України долучатися до ініціатив сталого розвитку.