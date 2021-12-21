Київ стає медичною Меккою: ЗМІ склали ТОП-5 нових інноваційних клінік столиці

У Києві практично щомісяця відкриваються нові сучасні медичні центри з унікальним обладнанням та висококласними фахівцями. Причина — активна притока в Україну щороку десятків тисяч іноземних медичних туристів. Про це повідомляє видання Delo.ua.

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Іноземці обирають українські клініки через високий клас медиків, через сучасне обладнання, яке не поступається за якістю європейському та американському і, найголовніше, через вартість досліджень та лікування в рази нижче, ніж у багатьох країнах світу.

"Іноземні медичні туристи залишають в Україні в рази більше грошей, ніж звичайні туристи: за даними Української асоціації медичного туризму, у 2018 році один іноземний турист залишав в Україні в середньому $2,5 тисячі", — пише Delo.ua, зібравши топ-5 найбільш інноваційних медичних закладів, що відкрилися в Києві у 2021 році.

ТОП-5 нових інноваційних клінік Києва

У середині 2021 року в Києві відкрився Інноваційний центр хірургії серця та судин "Добробут". Це єдиний центр кардіохірургії в Україні та один із небагатьох у світі, де кардіохірургічні операції проводяться мініінвазивно в понад 80% усіх "відкритих" операцій на серці. Це власна технологія хірургів клініки.

"Потужність центру дозволяє розмістити 71 пацієнта на стаціонарне лікування, він оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, серед яких ангіограф Siemens Artis Q та томограф Siemens Somatom X останнього покоління", — розповів на відкритті установи гендиректор "Добробуту" Олег Калашніков.

На початку 2021 року в Києві також відкрився медичний центр MEDEUS, який став першою в Україні медустановою, яка запровадила унікальну методику діагностики організму за допомогою квантових та нанотехнологій, що впливають на організм електромагнітними полями, мікрострумами, інфрачервоним світлом. Крім того, використовуються інгаляції медичних газів ксенону та водню.

У клініці всього за 15 хвилин пацієнт отримує точні результати діагностики всіх органів та систем організму, включаючи нервову систему, роботу мозку, нейромедіаторів, гормонів, клітин імунної системи. Технологія квантово-хвильового дослідження організму вже успішно зарекомендувала себе в Німеччині, Японії, Китаї та Сінгапурі, а тепер доступна і в Україні.

Навесні 2021 року медгрупа "Адоніс" відкрила в Києві багатопрофільну клініку з хірургічним стаціонаром. У клініці надають послуги інноваційної реконструктивної хірургії при злоякісних новоутвореннях шлунка, проводять променеву діагностику (КТ, МРТ, високотехнологічна рентгенопераційна), інструментальну та лабораторну діагностику. Крім цього, нова клініка "Адоніса" надає послуги з інноваційної клітинної терапії та реабілітації після COVID-19.

На початку 2021 року у столиці стали популярними клініки інфузійної терапії. У клініці Recovery club уводять пацієнту коктейлі лікувальних препаратів через крапельницю. Найбільший попит мають детоксикаційні процедури (особливо у свята), а також коктейлі для підвищення імунітету, що дуже важливо для відновлення організму після хвороби.

Замикає п'ятірку відкриттів 2021 клініко-діагностичний центр HB Medical. Цей заклад укомплектований найновішим медичним та діагностичним обладнанням для магнітно-резонансної томографії (МРТ), комп'ютерної томографії (КТ), ультразвукової діагностики (УЗД), низькодозової цифрової рентгенографії (Х-RAY), ендо/колоноскопії, лабораторних аналізів, консультацій лікарів тощо.

Пацієнту тут гарантують швейцарську якість діагностики, і, зважаючи на рівень обладнання медичного центру, у ці слова віриться. МРТ роблять на високопольному томографі SIEMENS 1,5 Тесла експертного класу 2021 випуску. А КТ запропонують пройти на комп'ютерному томографі SIEMENS 32 зрізу (64 з технологією IVR) цьогорічного експертного класу випуску з можливістю проведення низькодозових обстежень.