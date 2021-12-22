Щоб пекти хліб як професіонал, потрібна кухонна плита Gorenje

Що ви любите найбільше у свіжоспеченому хлібі? Його запах? Смак? Хрустку скоринку? Або просто його вигляд і знання того, що ви можете миттю відкусити шматочок? Справжні любителі випічки погодяться, що ідеальний хліб має хрустку скоринку і ніжну м’якушку. Цього можна легко досягти за допомогою оновленої серії кухонних плит Gorenje з набором програм ExtraSteam. Завдяки трьом спеціальним програмам випікання одна з установлених окремо кухонних плит Gorenje легко стане вашим чарівним помічником у випіканні з використанням пари.

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Доведено, що пара має велике значення. Навіть проста пара у повітрі може перетворити ваш хліб зі звичайного на дуже смачний і хрусткий. Правильна кількість пари в духовці є важливим елементом у перші хвилини процесу випікання, коли дріжджі ще активні. У цей час хліб найбільше розширюється, а пара зберігає м’яку скоринку, що дає хлібу змогу збільшитися до остаточного розміру, не тріскаючись у неналежних місцях. Водночас пара допомагає розчинити цукор у тісті. Під час випікання цукор карамелізується, утворюючи блискучу хрустку скоринку. Тому можна сказати, що пара для кухаря — це наче магічний порошок для мага.

Три спеціальні програми ExtraSteam у плитах Gorenje створюють ідеальне середовище для приготування з використанням пари з оптимальним випаром води, що забезпечує високе підняття, хрустку скоринку і ніжну м’якушку вашого хліба. Просто налийте трохи води в мілке деко та виберіть потрібну програму ExtraSteam, а про все інше подбає духова шафа. Невелика кількість води зробить ваш домашній хліб настільки смачним, що ваша сім’я та друзі проситимуть добавки.

Для досягнення найкращих результатів випікання плити Gorenje з функцією ExtraSteam поставляються з формою HomeMade Plus. Ця форма забезпечує оптимальну циркуляцію повітря, яке повністю охоплює хлібину і гарантує, що в кінці випікання скоринка буде хрусткою, а м’якушка ніжною. До того ж телескопічні напрямні забезпечують чудовий огляд для контролю процесу випікання, а функція плавного закривання дає змогу творити магію пізно ввечері — досить легкого дотику, щоб плавно закрити дверцята плити без шуму, який може розбудити вашу родину або навіть сусідів.

Щоб домашній хліб та інша випічка або ласощі були об’ємнішими, хрусткішими та вологими всередині, скористайтеся плитами Gorenje з набором програм ExtraSteam. Переконайтеся на власні очі, що пара — це інгредієнт, який не можна побачити або спробувати на смак, але який має велике значення. Це робить наше життя простішим.