Де у Києві жити краще?

Журі престижної європейської премії European Property Awards 2022 обрало найкращі житлові комплекси світу

Київ активно змінюється, ледь не щотижня девелопери оголошують про старти нових проєктів. Житлові комплекси, які наразі будуються, змінюють архітектурне обличчя столиці. Приємно знати, що здебільшого ці зміни на краще, а архітектурні рішення, які використовують вітчизняні забудовники, отримують схвальні відгуки від європейської експертної спільноти.

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Так, нещодавно столичні житлові комплекси "Голосіївський" та "Паркові Озера" були відзначені нагородою European Property Awards. Це одна з найпрестижніших і найвідоміших світових премій у галузі нерухомості, своєрідний "Оскар" у світі сучасних квадратних метрів.

Експерти European Property Awards ось уже 26 років поспіль відзначають найцікавіші проєкти в сфері житлової та комерційної нерухомості Європи. Здобуття премії – це визнання на міжнародному рівні якості житлових комплексів та їхньої відповідності європейським стандартам нерухомості, а також свідчення професіоналізму компанії-забудовника.

Найбільша та найвідоміша професійна нагорода в середовищі нерухомості Європи є одним з етапів International Property Awards – міжнародної премії, що проходить кожного року в Європі, США, Канаді, Центральній та Південній Америці, країнах Африки та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Журі премії оцінює проєкти за такими критеріями, як дизайн будівель та інтер’єрів, якість проєктування й будівництва, архітектурні рішення, експлуатація, інновації, оригінальність, відповідність принципам сталого розвитку та міжнародним трендам, маркетингова й комунікаційна стратегії.

Житловий комплекс бізнес-класу "Голосіївський" від "Інтергал-Буд" став переможцем у номінації "Апартаменти/Кондомініум" (Apartment/Condominium), а "Паркові Озера" визнано кращими у номінації "Багатоповерховий житловий комплекс" (Residential high-rise development). Журі премії гідно оцінило ергономічність планувань ЖК "Голосіївський" і нестандартні архітектурні рішення ЖК "Паркові Озера".

ЖК "Паркові Озера" тим часом називають прогресивним, інноваційним та амбітним проєктом у сфері девелопменту. Нещодавно тут стартували продажі квартир у секції №4, тож є можливість обрати найкращі планування за найпривабливішими цінами.

Особливості житлового комплексу, що розташований у Дніпровському районі, полягають у тому, що він спроєктований в архітектурному стилі Bio-Tech. Це порівняно новий напрям у міській архітектурі, який вирізняється природною пластикою форм, приємними й звичними для ока обрисами, бо є своєрідною відсилкою до природи.

Властивості стилю Bio-Tech – організація простору на основі рішень, що їх архітектори підгледіли в природному середовищі. У таких будівлях використовують матеріали з шаруватими і волокнистими структурами, конструкції з мякими лініями, форми бджолиних сот, бульбашок тощо. Концепція біоурбаністики передбачає також пряме використання живої природи в архітектурі – у вигляді насаджень на просторих терасах будинку.

Доведено, що людям у таких будівлях не лише зручно жити, ними також приємно милуватися: архітектура ця неагресивна й гармонійно вписується в міський пейзаж. Забудовник обіцяє, що з широких терас і вікон квартир із покращеними видовими якостями мешканці зможуть досхочу милуватися панорамою парку "Перемога" й грядою місцевих озер.

Проєкт недарма отримав визнання міжнародних експертів European Property Awards – він є прикладом найкращої забудови Києва сучасного, формує його обличчя, й це відзначили міжнародні експерти. Подібні житлові комплекси є одними з найоптимальніших для інвестування.

До речі, забудовником комплексів є компанія "Інтергал-Буд", проєкти якої вже не вперше стають лауреатами міжнародних відзнак. Минулого року лауреатами European Property Awards стали київський ЖК CITY HUB та комплекс апартаментів La Mer в Одесі .

Ліцензія, реєстраційний запис 2013045075, видана ДАБІУ "04" грудня 2017 року, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії "22" листопада 2017 року № 55-Л.