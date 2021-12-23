Подвійний кешбек: програми лояльності АЛЛО Гроші та Fishka стали доступними одночасно під час покупок

Напередодні новорічних свят АЛЛО підготувала українцям ще більше можливостей для придбання подарунків. Відтепер клієнти АЛЛО зможуть одночасно скористатися двома різними програмами лояльності – АЛЛО Гроші та Fishka, які діють в АЛЛО. Їх можна поєднати під час однієї покупки: списати накопичений кешбек з двох програм лояльності, а також отримати новий одразу на два рахунки.

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Раніше клієнти мали обрати лише одну з програм лояльності під час покупки: або АЛЛО Гроші, або Fishka. Тепер клієнти можуть списувати та отримувати кешбек за обома програмами лояльності одночасно.

"Це унікальна для українського ритейла пропозиція – в одному чеку об’єднати списання кешбеку одразу за двома програмами лояльності та надавати кешбек також на два рахунки: власний та коаліційний. АЛЛО стала першою компанією, що пропонує таку можливість своїм клієнтам. Для нас важливо надавати найвигідніші пропозиції та щоразу дивувати клієнтів. Робити покупки в АЛЛО – завжди вдвічі вигідніше!" – зазначив Артур Матковський, директор із маркетингу АЛЛО.

Наразі можливість поєднати дві програми лояльності, а саме списати та нарахувати кешбек під час покупки, доступна для клієнтів офлайн-магазинів АЛЛО; проте зовсім скоро ця опція стане доступною й для клієнтів, які купують товари на сайті allo.ua.

Як скористатись програмами лояльності АЛЛО Гроші та Fishka одночасно:

Обрати товар в АЛЛО. Перед оплатою товару повідомити продавцю, що бажаєте скористатися обома програмами лояльності – АЛЛО Гроші та Fishka. Продавець спише та/або нарахує кешбек за номером телефону покупця. Насолоджуватися вигідними покупками та отриманим кешбеком.

Можливість скористатися двома програмами лояльності одночасно недоступна у разі оплати товару юридичною особою шляхом безготівкового розрахунку та у разі оплати товару частинами або у кредит.

АЛЛО пропонує своїм клієнтам програму лояльності АЛЛО Гроші з 2020 року, у 2021 році відбувся перезапуск та оновлення програми. АЛЛО Грошима нараховується кешбек від покупок та за інші активності клієнтів. АЛЛО Грошима клієнти можуть сплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні): кожна 1 одиниця АЛЛО Грошей дорівнює 1 гривні.

Також АЛЛО є партнером єдиної всеукраїнської коаліційної програми лояльності Fishka з 2013 року. Доєднатися до програми Fishka можна за покупку в АЛЛО на суму від 500 гривень або за покупки в одного з партнерів програми. Під час розрахунку в магазинах АЛЛО та allo.ua на картку Fishka можна отримати кешбек 0,5% від вартості смартфонів, електроніки, техніки для дому, автотоварів, товарів для дома та дітей тощо та 5% від вартості аксесуарів.

Подробиці акції та деталі одночасного використання обох програм лояльності можна дізнатися на сайті та за безкоштовним номером контакт-центру АЛЛО: 0-800-300-100.

Довідка

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами – від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 140 містах України.

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