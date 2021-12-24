Інститут споживчих експертиз: зимовий дизель "БРСМ-нафта", Мotto, Brent Oil не відповідає стандартам якості

Мережі-дискаунтери "БРСМ-нафта", Мotto, Brent Oil та "Схід" продають зимове дизельне паливо, яке не відповідає державному стандарту України за низкою параметрів, серед них – гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки. Про це повідомляє Інститут споживчих експертиз, який провів відповідне дослідження, повідомляє інтернет-видання gordonua.com.

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"У зоні порушників — "червоній" — опинилися мережі-дискаунтери. До аутсайдерів потрапили чотири зразки стандартного зимового дизеля, які були придбані в мережах "БРСМ-нафта", Мotto, Brent Oil, "Схід", — сказано в матеріалі.

Інститут споживчих експертиз повідомив, що в мережі Brent Oil температура фільтрації виявилася нижчою за норматив. За словами експертів, це особливо небезпечно в період морозів, тому що таке паливо за низьких температур має тенденцію втрачати плинність і перетворює машину на "нерухомість".

Зимовий дизель мереж Мotto та "Схід" показав порушення температури спалаху, це може свідчити про не заводське походження даного палива і значно збільшує його пожежонебезпеку при аварії, зазначили експерти.

"Основні проблеми зосереджені в частині вмісту шкідливої сірки. У зразку "Схід" – більш як двадцятикратне перевищення (228 мг/кг), а в дизеля Мotto – тридцятикратне (309 мг/кг). В аутсайдерах за показником вмісту сірки виявився й дизель "БРСМ-нафти". Абсолютний антирекорд за всю історію досліджень належить зразку, придбаному в мережі Brent Oil – 912 мг/кг (нагадаємо, норма не вище 10 мг/кг)!" – повідомляється в дослідженні.

За словами представників Інституту споживчих експертиз, така концентрація практично гарантовано призведе до ремонтів і фінансових втрат, а вихлоп шкідливий для пішоходів.