Starlight Media – лідер 2021 року: одразу два канали у ТОП-3

Starlight Media, що об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2, — лідер 2021 року з часткою 26,2%. Досягнення року — одразу два телеканали Starlight Media потрапили в ТОП-3 найрейтинговіших мовників країни: ICTV — телеканал №1 та СТБ — лідер росту. "Україна має талант" — найкращий регулярний проєкт осені з рейтингом 4,6% та часткою 16,1%. ТОП-10 фільмів грудня наполовину складається з фільмів, що виходили на каналах групи. За рік здебільшого 8 із 10 найкращих фільмів виходили на каналах ICTV та Новому каналі. Загальна аудиторія групи Starlight Media понад 31 млн глядачів.

Телеканал ICTV зберіг першу кнопку за підсумками грудня з часткою 10,6% і року загалом із часткою 9,4%. Найкращі продукти ICTV: "Дизель шоу", "На трьох", "Факти тижня", "Надзвичайні новини" та серіал "Пес". З проєктом "Ранок у великому місті" щодня свій день розпочинали понад 1 млн українців, а охоплення за рік склало 14,4 млн глядачів. Цьогоріч на каналі відбувся запуск легендарного проєкту "Хто хоче стати мільйонером?", під час показу якого ICTV — лідер слоту з рейтингом 3,2% та часткою 11,1%. "Факти" та "Факти тижня" в 2021 році загалом подивилися 27,5 млн глядачів. Новини каналу ICTV були на першому місці серед усіх телеканалів у слоті показу. Загалом Starlight Media має найвпливовіші новини із загальною аудиторією 29,3 млн чол. Серіали "Пес-6" (рейтинг 3,1%, частка 11,2%) і "Перший парубок на селі" (рейтинг 3,1%, частка 12,6) входять у ТОП-10 серіалів та 4-серійок 2021 року відповідно. Цьогоріч проєкти лінійки 20:20, до якої належать "Хто хоче стати мільйонером?", "Антизомбі", "Гражданская оборона", "Секретний фронт" і "Прихована небезпека", дивились понад 24 млн глядачів. "Dizel Show" лідирує в жанрі гумористичних розважальних програм із рейтингом 4,5% і часткою 15,6%, а також входить у ТОП-3 регулярних проєкти 2021 року.

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Лідером зростання серед великих телеканалів є СТБ, який за підсумками року збільшив частку на 19% відносно минулого року та потрапив у ТОП-3 телеканали країни. Також СТБ є лідером ринку за жіночою комерційною аудиторією з часткою 10,9%. На СТБ успішно повернулися знакові проєкти. "Україна має талант" стала найрейтинговішим регулярним проєктом осені з рейтингом 4,6% і часткою 16,1%. "Битва екстрасенсів" входить у ТОП-10 проєктів року за цільовою аудиторією Ж 35-44, а також лідирує в слоті показу за цією аудиторією. Прем`єри найромантичніших шоу країни "Холостяк" (рейтинг 3,8%, частка 15,9%) та "Холостячка" (рейтинг 3,1%, частка 13,1%) у 2021 році подивилося понад 17 млн глядачів. У слоті показу цих проєктів СТБ лідирував серед усіх каналів. У жанрі соціальних ток-шоу, програма "Один за всіх" здобула першість із рейтингом 3,1% та часткою 10,4%. У листопаді 2021 СТБ розширив інформаційне мовленні, додавши ще один випуск програми "Вікна-Новини" об 11:30; нова лінійка одразу здобула лідерство в слоті з часткою 9,9%. Під час виходу інших денних випусків новин у слоті 14:30 та 17:30 СТБ також був на 1-му місці серед усіх каналів. Прем’єрні серіали СТБ в 2021 році дивилось понад 26 млн глядачів. Чотири серіали увійшли в ТОП-10 найрейтинговіших серіалів року: "Полонена" (рейтинг 3,2%, частка 11,4%), "Кріпосна" (рейтинг 3,1%, частка 10,7%), "Щаслива попри все" (рейтинг 3,0%, частка 10,5%) та "Колір помсти" (рейтинг 2,9%, частка 10,9%).

Новий канал — лідер ТВ ринку за молодою аудиторією 14-30 з часткою 9,2% та за аудиторією 18-30 з часткою 10%. Здебільшого, за комерційною аудиторією, кінопоказ Нового каналу посідає п’ять позицій серед ТОП-10 щомісяця, а ТОП-5 фільмів року повністю складається з картин Нового каналу. Також варто зауважити, що найпотужніші проєкти Нового каналу, "Де логіка?" та "Хто зверху", у 2021 році пройшли із часткою 9,7% за комерційною аудиторією 18-54 50+, що на 32% та 38% віще ніж середні показники каналу за відповідні періоди. Обидва проєкти лідери відповідних слотів за цільовою каналу. Цього року на Новому каналі вдало стартував серіал "Надприродне" з часткою 10,0% за цільовою аудиторією, який став лідером свого слоту.

Проєкти Нового каналу збирають високі показники й за цільовою аудиторією 25-34: "Хто зверху?" — 12,2%, "Діти проти зірок" — 8,6%, "Пекельна кухня" — 8,2%, "Де логіка?" — 10,4%. Кінопоказ вихідного дня з часткою 10,8% за цільовою 25-34 регулярно потрапляє у ТОП продуктів дня і є лідером слоту.

Діджитал Starlight Media також дав хороші результати. Контент медіагрупи в YouTube набрав 3 мільярди перегляди. Найрейтинговіші — "Дизель шоу", "Х-фактор", "Факти", "Пес", "На трьох". У 2021 році одразу три канали медіагрупи ("Майстер Шеф", "Серіали ICTV" та "Факти ICTV") набрали по 1 млн підписників та отримали по золотій кнопці від YouTube, ще три канали заробили по срібній кнопці.

Про компанію

Starlight Media — українська компанія-лідер як із виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2021 року, її частка ринку за аудиторією становить 26,2%1. Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Загальна аудиторія групи Starlight Media понад 31 млн глядачів.

* Тут і далі використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії, здійснені ТОВ "НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН". Використовується показник Shr%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 18-54, вибірка "50 тис.+", якщо прямо не вказано інше.

** Використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії здійснені ТОВ "НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН". Використовується показник Cov%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 4+ вибірка вся Україна.

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