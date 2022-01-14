Держгеонадра звільнило від сумнівних фірм ділянки бурштину площею 3 тисячі гектарів

Державна служба геології та надр відмовила ТОВ "Зірка Рівненщини" та ТОВ "Георесерчінг" у продовженні строків дії спецдозволів на розробку двох родовищ бурштину в Рівненській області.

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Про це пише ресурс Наші гроші.

Відповідні накази 31 грудня 2021 року підписав голова Держгеонадра Роман Опімах.

Йдеться про спецдозвіл на ділянку "Вири" в Сарненському районі Рівненської області, який у червні 2020 року отримало "Зірка Рівненщини". Площа цієї ділянки складає 1 614 гектарів.

Також у червні 2020 року Держгеонадра видало спецдозвіл "Георесерчінг" на ділянку "Чудель", що розташована також у Сарненському район. Площа ділянки складає 1 806 гектарів.

Обидва спецдозволи були видані без проведення аукціонів на виконання судових рішень. Ще в 2016 році ці фірми подали до Держєгеонадра документи на отримання без конкурсів доступу до бурштинових родовищ. Фірми вказали, що мають право на спецдозволи як власники цілісно-майнових комплексів. Але Держгеонадра повернули їм заявив, фірми також не отримали необхідне погодження Рівненської облради.

Але після повернення їм заяв, "Зірка Рівненщини" та "Георесерчінг" подали до суду, їхні позови були об’єднані в одну справу. Основний акцент фірми робили на те, що Держгеонадра не відмовило їм у видачі, а взагалі не розглянуло заяви. Зрештою, суди зобов’язали не тільки повторно розглянути подані документи, але й видати спецдоволи.

У червні 2020 року Держгеонадра виконало судове рішення і видало спецдозволи на геологічне вивчення надр і дослідно-промислову розробку. Ці документи були дійсними по 31 грудня минулого року. В останній день їхньої дії керівник Держгеонадр видав накази про відмову в продовженні термінів.

У наказах Опімах зазначив причиною відмови виявлення в поданих документах недостовірних даних відповідно до урядової Постанови №615, що регулює умови видавання спецдозволів.

Мажоритарними власниками "Зірка Ріваненщини" та "Георесерчінг" є кияни Андрій Чуба та Володимир Ніколаєв.