"Цього року Чернівці стануть книжковою столицею України", — міський голова Роман Клічук

Минулого року Чернівці виграли грант на 5 млн гривень від "Українського культурного фонду" у конкурсі на звання "Книжкової столиці України". Ще 5 млн гривень на реалізацію культурного проєкту виділить місцева влада, яка має на меті посилити туристичну привабливість Буковини.

Про це міський голова Чернівців Роман Клічук розповів у коментарі виданню "Фокус", розповідаючи, які культурні заходи відбуватимуться в місті цього року.

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За словами Романа Клічука, про пріоритетність розвитку туризму в Чернівцях свідчить успішно проведений фестиваль маланок "Маланка-фест 2022", на який приїхали 30 колективів з України та Румунії.

"Я вважаю, те, що ми її відновили після дворічної перерви і взагалі провели 15 січня цей фестиваль цьогоріч при складних епідеміологічних умовах — це вже успіх. Я переконався, що всі приязно сприйняли відновлення цього фестивалю. Туристи були взагалі від нього в захваті. Тому, звісно, я вважаю він був вдалим та успішним", — розповів Роман Клічук і зазначив, що хотів би бачити на фестивалі ще більше автентичних маланкових колективів.

Говорячи про плани активного розвитку туризму на Буковині, Роман Клічук наголосив, що перш за все міська влада робить ставку на розвиток транспортної інфраструктури Чернівців.

"Як і минулого року, цьогоріч приділятимемо багато уваги транспортним сполученням. Йдеться не тільки про нові авіарейси чи залізничне сполучення, але й про стан доріг, фасадів, площ, створення нових локацій, де кожен турист зможе прогулятися і насолодитися містом", — окреслив пріоритети розвитку міський голова.

Роман Клічук каже, що міська рада буде підтримувати грошима проведення фестивалів та інших культурних заходів, залучаючи спонсорів. Зокрема, Міжнародний конкурс молодих виконавців сучасної української естрадної пісні імені В. Івасюка, який планують відновити та провести у вересні за підтримки "Українського культурного фонду".

"Я погоджуюся з тим, що Чернівці справді є культурною столицею не лише Буковини. У нас проходить літературно-мистецький фестиваль Meridian Czernowitz, мусимо відродити пісенну "Червону Руту" та міжнародний кінофестиваль "Буковина", фестиваль симфонічної музики й інші заходи, на які щороку приїздять тисячі туристів з усієї України", — каже очільник міста, підкреслюючи багатонаціональність і багатокультурність рідного краю.

За словами Романа Клічука, чернівецька молодь має чимало ідей щодо проведення цікавих заходів на кшталт "Холі-Фесту", які міська влада підтримуватиме цього року.

Більше того, міський голова і сам ініціював проведення у Чернівцях фестивалю електронної музики і сподівається, що його вдасться провести вже цього року за сприятливої епідеміологічної ситуації на Буковині.