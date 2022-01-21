Риба Балтійського моря

В осінньо-зимовий період її важливо додати в раціон.

Про користь і необхідність постійного споживання риби ми чуємо ледь не з дитинства. Але здебільшого ставимося до цього абстрактно: хтось через усталені харчові звички з часів, коли свіжа якісна риба була в дефіциті, хтось – сподіваючись компенсувати іншими продуктами чи штучними вітамінами. І дарма: рибу ніщо не здатне замінити. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона має бути в раціоні щонайменше тричі на тиждень по 150 г на день. Риба особливо корисна у холодні пори року, коли бракує сонячного світла і знижується імунітет. Недарма мешканці приморських країн, де рибу споживають тричі на день, а не на тиждень, славляться тривалістю життя. І на це є вагомі причини.

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Риба не лише добре насичує, а й оздоровлює

Вона містить усі незамінні амінокислоти, які людина не може синтезувати сама і отримує лише з їжі. Риба – це високонасичений білок, потрібний для наших тканин і м'язів, це фосфор, калій, залізо, йод, мідь, марганець, вітаміни A, D, E і височенний вміст полінасичених жирних кислот Омега-3. Але перелічене стосується саме сортів, що зростали в природних умовах холодних морів. Таку й потрібно вживати й обирати у найближчих виробників – з найменшою до нас відстанню транспортування і високою європейською якістю. В Україні це забезпечує Baltic Premium Fish – знак якості балтійської риби з широким вибором для кожної української сім'ї.

Риба – це здорове серце і хороший холестерин

Високий вміст Омега-3 знижує тригліцериди в крові та, відповідно, ризик аритмії та інфаркту, збільшує рівень хорошого холестерину. Головне, їсти саме морську жирну рибу, і це не тільки далекий "атлантичний лосось". До жирних сортів (вміст жиру 20-80%) належить цілком доступна балтійська риба – всі види оселедцевих, включаючи салаку і кільку, які в Україні можна знайти під знаком якості Baltic Premium Fish.

Риба – це одне з небагатьох природних джерел вітаміну D

Він є в дуже малій кількості продуктів і виробляється в людині ендогенно – під дією сонячного світла, якого бракує в осінньо-зимові дні. Нестача вітаміну D робить крихкими наші кістки й сповільнює засвоєння кальцію. А постійне вживання риби, включаючи шпроти та солону рибу, навпаки, компенсує цей дефіцит.

Риба в раціоні допомагає швидше відновлюватися

Перевтома, стресові навантаження, звичайна застуда чи одужання після ковіду – в такі періоди медики рекомендують обов’язково збільшити кількість морської риби в меню. Ті ж самі салака й кілька не лише підвищують імунітет, а й запобігають розвитку автоімунних захворювань.

Знак якості Baltic Premium Fish на пакуванні означає, що це якісна балтійська риба, яку українські переробники пропонують на вибір у різному вигляді: свіжозаморожену, копчену, в консервах, пресервах, а незабаром і обсмажену. Все для того, щоб ми, як і мешканці морських країн, також дбали про своє здоров'я і насолоджувалися справжнім рибним смаком.