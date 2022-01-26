Поплавський: "Щоб витримувати конкуренцію з молодими блогерами, потрібно системно працювати в соцмережах"

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський заявив в інтерв'ю "Фактам", що його стратегічний план — створювати сучасний україномовний контент і просувати його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі. Відкриття в Університеті культури першого в світі та в Україні TikToк факультету — також частина цього плану, зазначив він.

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"Це потужний інструмент популяризації та розкрутки Національного університету культури та мистецтв, підтримки його іміджу та лояльності до бренду. До речі, цього року саме через соцмережі ми набрали студентів. Зараз триває інформаційно-інтелектуальна світова революція, битва мізків. Усе це збігається з економічною кризою, коронавірусом, що вибило багатьох людей зі звичного ритму життя і ще більше занурило в соціальні мережі. Особливо молодь, яка майже не дивиться телевізор, на жаль, мало читає книги", — розповів Поплавський.

Він додав, що із цією цільовою аудиторією потрібно спілкуватися молодіжним сленгом.

"Тому я створюю сучасний україномовний контент, просуваю його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі. Це мій стратегічний план. Ми готуємо українських блогерів, лідерів думок XXI століття. І відкриття в Університеті культури першого у світі та в Україні TikToк факультету — також частина цього великого плану", — пояснив ректор.

На запитання журналіста, скільки він заробляє у соцмережах, Поплавський відповів, що вони є виключно іміджевим інструментом для популяризації університету.

"Найкраща монетизація — це довіра та повага, їх не купиш. Ми створюємо українські проєкти та популяризуємо їх. Хочу, щоб наші українські тренди були в топі та світ знайомився з нашою культурою, піснею, кухнею, традиціями. Ми маємо показати, що українське — це модно, це в тренді та за цим майбутнє!" — заявив він.

Щоб витримувати конкуренцію з молодими блогерами, потрібно системно працювати у соцмережах, переконаний ректор Київського університету культури.

"Аналізувати тенденції та створювати власні українські тренди, бути унікальним і цікавим. Комуніцювати з фоловерами, залучати до обговорення, робити контент-аналіз і висновки, що саме цікаво їм. Дивувати креативними підходами та представляти якісні драйв-тренди. Здивувати — значить перемогти! — розповів Поплавський: — Кожного понеділка я проводжу прямі ефіри, спілкуюся з підписниками та відповідаю на їхні гострі запитання, я розігрую призи, гроші, машини для українців. 83% саме в Україні — це добрий результат. Щоб завоювати й утримувати аудиторію, потрібно апелювати до емоцій та почуттів і керувати її енергією".

У жовтні 2021 року комунікаційна група dentsu Ukraine і дослідницька компанія HypeAuditor підготували рейтинг лідерів думок в Instagram і TikTok на українському ринку. Поплавський став лідером рейтингу в Instagram, має 4,6 млн підписників, 83% з них — з України. Про це писав профільний рекламний портал MMR.

Український сервіс пошуку та перевірки блогерів trendHERO наприкінці грудня минулого року опублікував рейтинг блогерів України в 2021 році за приростом підписників. Поплавський наростив свою аудиторію майже на 5 млн підписників протягом року і вийшов на перше місце зі значним відривом від найближчих конкурентів. Зараз у нього 6,4 млн підписників.