"Інтерпайп Сталь": екологічна візитівка сучасного Дніпра

"Зелений" металургійний завод доводить, що поєднання промисловості та комфорту містян можливе

Ще майже якихось 10 років тому українське місто Дніпро зовсім нічим не відрізнялось від інших промислових центрів нашої країни. Дніпряни добре пам`ятають, як мартенівське виробництво викидало в повітря стільки кіптяви та диму, що було некомфортно гуляти по набережній на лівому березі річки. Але димні тумани й кіптява вже давно пішли в непам`ять, оскільки українська компанія "Інтерпайп" повністю змінила обличчя міста.

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Замість екологічно брудного мартену "Інтерпайп" запустив інноваційний електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь". Цей металургійний завод і досі залишається єдиним в Україні, що був збудований "з нуля" з моменту отримання Незалежності. Більш того, це наймасштабніша приватна екологічна інвестиція в промисловість вартістю майже $1 млрд, яка відповідає всім найжорсткішим екологічним вимогам Євросоюзу.

Саме тому "Інтерпайп Сталь" — яскравий приклад "зеленої" металургії в Україні. Цей результат став можливим завдяки впровадженню найбільш сучасного електросталеплавильного методу виробництва сталі. Він більш екологічний, ніж мартенівська та киснево-конверторна технології й максимально відповідає амбіціям європейського "зеленого курсу" — Green Deal, метою якого є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Основна відмінність полягає перш за все в обсягах вуглецевого сліду. У мартена парникові викиди перевищували 2500 кг СО2 на 1 т сталі. При виплавці сталі киснево-конверторним методом викиди менші, але все одно дуже високі — 1800–2000 кг СО2. І тільки електропечі забезпечують максимальну близькість до норм Green Deal – 250–300 кг СО2 на 1 т сталі.

Отже, для Дніпра це означало, що "Інтерпайп" знизив викиди СО2 у 10 разів, споживання природного газу — у вісім разів. Але це не все! Вплив на навколишнє середовище повністю мінімізовано ще й за рахунок встановлення на "Інтерпайп Сталі" сучасної системи газо- і пилоочистки. Вона уловлює майже всі викиди шкідливих речовин і пилу в атмосферу. Всі викиди абсорбуються на фільтрах у гранули.

При цьому проблема забруднення річки Дніпро вирішена завдяки впровадженню замкненої системи оборотного водопостачання. "Інтерпайп Сталь" не скидає промислові стоки в зовнішні водойми: вода очищається і повторно використовується на виробництві.

Що стосується виробничого шуму, то він теж відсутній. Спеціальний шумоізоляційний кожух, побудований навколо електродугової печі, так званий dog-house, нагадує своєрідну будку-ковпак, яка поглинає всі виробничі шуми безпосередньо на виробництві.

Проєктувала та будувала завод "під ключ" італійська компанія Danieli, один із лідерів у виробництві металургійного обладнання у світі. На "Інтерпайп Сталі" вже встановлене найсучасніше обладнання, а всі процеси максимально автоматизовані. Для поєднання підприємства з енергосистемою компанія побудувала унікальну, єдину в Україні підземну кабельну лінію надвисокої напруги довжиною 12,8 км.

Сьогодні "Інтерпайп Сталь" ламає всі стереотипи щодо металургійного підприємства. На території комплексу розташовано п’ять арт-об'єктів відомого данського художника Олафура Еліассона. Саме поєднання сучасних технологій та мистецтва приваблює сюди туристів. На заводі регулярно проводяться екскурсії, а перед заводською брамою городяни влаштовують фотосесії. У Дніпрі побудоване й працює справжнє європейське підприємство.