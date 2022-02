Соціальний арт-перформанс у межах Ukrainian Fashion Week від Фонду "РЯД" і художника Михайла Деяка

"Що далі?" — Одяг чи надія? Соціальний арт-перформанс від художника Михайла Деяка у межах Ukrainian Fashion Week. #речіхелп #одежданадежда

3 лютого у Мистецькому Арсеналі відбудеться арт-перформанс "Що далі?" у межах Ukrainian Fashion Week. Автор інсталяції — Михайло Деяк, український художник із міжнародним визнанням. Михайло — учасник арт-виставок у Базелі та Маямі, посідає 7 місце серед найперспективніших художників України й один із найдорожчих — за версією Forbes. У межах українського тижня мод Деяк створить соціальну інталяцію-перформанс для фонду "РЯД" під кураторством галеристки Ліки Співаковської.

— "Питання зайвого споживання давно актуальне для мене", — говорить автор. — "Радий, що ініціатори проєкту залучили мене до актуалізації цієї теми. Я планую створити об'єкт, мета якого — порушити питання без будь-яких конкретних рішень, адже в цьому завдання мистецтва — змусити глядача думати та розмірковувати. Глядач відчує, що одягу дуже багато, жахнеться від масштабу. Велика кольорова мальовнича пляма точно зверне на себе увагу.

"Головні меседжі моєї роботи звучать так: "Too much" — більше, ніж нам потрібно, більше, ніж ми можемо використовувати і "What's next?" — що далі? Як ми збираємось вирішувати цю проблему? Чи зможемо ми її вирішити, чи вже пізно? Ці питання має поставити собі кожен відвідувач. Своєю інсталяцією я не дам відповідей, залишу їх на розсуд глядача. І я впевнений, що істинно думаючий спостерігач зможе сам знайти їх, зокрема й у діяльності фонду "РЯД"".

Фонд "Речі, які допомагають" побудував, організував і систематизував збір непотрібного одягу, розміщуючи спеціальні приймальні бокси в офісах і громадських місцях. Фонд сортує речі та розподіляє нужденним.

— "Щодня ми звозимо в наші приймальні центри тонни речей. Коли бачиш це на власні очі — видовище воістину разюче. Скільки, насправді, потрібно людині?! Навіщо ця гонка і переспоживання, яке не дає нічого, крім нічого?! Ми хочемо не лише привернути увагу до глобальної проблеми, а й надати хоч частково її вирішення на місцевому рівні. Навіть якщо кілька нових людей долучаться до нас, за ними підуть ще кілька. Хороші справи заразливі!" — коментує Вікторія Дубровська, менеджерка фонду. — "Місія фонду "Речі, які допомагають" — усвідомлене споживання як спосіб життя. Щороку українці викидають понад мільйон тонн одягу та текстильних відходів. Наш проєкт знижує навантаження на екологію міст і реалізує соціальну діяльність у трьох основних напрямках: благодійність, переробка та продаж через charity-shop".

За задумом художника Михайла Деяка та кураторки проєкту Ліки Співаковської, посередині фешн-павільйону розміститься споруда з одягу, зібраного фондом. Цей обсяг значно перевищуватиме розміри тіла людини, вселяючи глобальність проблеми. Інсталяція враховуватиме перформанс від самого автора, а також буде доступна до взаємодії з будь-яким охочим глядачем: на об'єкт можна не тільки дивитися, але й сидіти на ньому, залазити на вершину, а може бути й потонути…

— Для мене, як арт-кураторки, в цьому проєкті важливі сенси. Мені подобається, що з поставленого завдання привернути увагу до проблеми замість звичайного інформаційного стенду — ми робимо ємне повідомлення, яке не залишає нікого байдужим. На це здатне лише мистецтво!" — каже Співаковська. — "Крім глобальності інсталяції, яку вигадав Михайло, я хотіла додати більше взаємодії з аудиторією для того, щоб кожен зрозумів, що проблема стосується всіх, і відчув це на собі не лише через погляд на форму, а й своїм фізичним тілом. Кількість одягу, що викидається, значно перевищує кількість реально носимого та необхідного. Зрештою, ми створюємо інсталяцію-перформанс, де кожен може залізти в купу і відчути, наскільки це більше за нього самого. У звичайному житті ми не маємо такого досвіду ні на рівні усвідомлення, ні на рівні відчуття тілом. Це не арт-об'єкт, на який потрібно дивитися — це те, з чим потрібно взаємодіяти".

— "Говорити про переспоживання одягу прямо на Фешн Вік — дуже непроста, але сильна заява! Тут новий сезон, а у нас — надлишок. Як меценатка, яка займається просуванням проєкту РЯД, я багато думала про те, як привернути увагу до цього питання, як знайти консенсус двох повідомлень, для всіх і навіть для себе, адже я відома любителька нового гарного одягу. Я зрозуміла, що для такого складного завдання потрібна найсильніша мова, що об'єднує — звичайно ж мова мистецтва", — каже Ніна Домбровська, ініціаторка проєкту. — "Окрема подяка організаторам Тижня Моди Володимиру Нечипоруку й Ірині Данилевській. Прийняти таку подію в межах Фешн Вік — справді соціально відповідальний жест і дійсно відповідний їхній стратегії підтримки напряму sustainability".

Відкриття інсталяції відбудеться 3 лютого о 17:30 у Мистецькому Арсеналі.

