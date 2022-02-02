Хто заробляє на українцях: на Апостроф TV стартує програма "БЕНЕФІЦІАРИ" з новим ведучим Ігорем Луценком

2 лютого о 21:15 в ефір Апостроф TV виходить оновлена програма журналістських розслідувань — "Бенефіціари". Її ведучим стане відомий в Україні журналіст, політичний та громадський діяч Ігор Луценко.

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Практично всі процеси навколо нас відбуваються не самі по собі, а обов’язково приносять комусь зиск. І навіть підлатані дороги, стихійні звалища, дірки в бюджетах громад, сліпа Феміда та безпорадні правоохоронці – також комусь вигідні.

Проект "Бенефіціари" на Апостроф TV показуватиме глядачам, хто і як саме отримує вигоду з усього, що відбувається в нашій державі. Ведучий Ігор Луценко та авторський колектив проекту на чолі з головним редактором Ярославом Бугаковим не лише продемонструють, як бенефіціари отримують свої дивіденди, але й розкажуть, куди саме вони витрачають гроші, зароблені на українцях.

Ігор Луценко: "Бенефіциари — проект про гострі проблеми і про людей, котрі мають великий вплив. Ми маємо намір показувати те, що зазвичай українці не бачать і звертати увагу на тих, хто хоче лишитися в тіні. Наше кредо — у кожної проблеми є прізвище. За кожне зло і за кожне добро відповідальні конкретні люди — тож ми шукаємо і показуємо їх імена і справжні обличчя".

Ярослав Бугаков: "Згідно багатьох досліджень, більша частина української економіки знаходиться в тіні. Проект "Бенефіціари" планувався як гайд по тіньовій економіці країни та її "акціонерах". Формула проекту проста-ведучий "візалізує" схему та особистість бенефіціара цієї схеми. А згодом ми показуємо як витрачає гроші обраний персонаж. Враховуючи, що всі герої нашого проекту — це люди, від яких залежить комфорт існування звичайного українця, цей проект беззаперечно допоможе глядачам краще роздивитися свою місцеву владу, керівників держпідприємств, правоохоронних органів тощо".

"Бенефіціари" виходитимуть в ефірі Апостроф TV щотижня, по середах, о 21:15.