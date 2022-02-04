"За минулого керівника Нафтогазу Коболєва було забагато порушень, але це ще "квіточки", — політолог Голобуцький

За часів минулого керівництва НАК "Нафтогаз України" було надто багато порушень закону, серед яких — зниклий газ, контракт з компанією Фірташа з демпінговою ціною та відсутність імпорту для закачки до ПСГ. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Олексій Голобуцький.

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"Коболєв звично для себе намагається тримати образ "найуспішнішого глави Нафтогазу всіх часів". Однак, виявляється, що цей образ все ж таки був перебільшеним. І 305 млн кубометрів газу Укртрансгазу на суму 2,2 млрд грн, які, на думку ДБР, було відчужено "без належних повноважень і підстав" — це ще "квіточки", — пише експерт.

За його словами, серед інших "скелетів у шафі" Коболєва на посаді керівника Нафтогазу – контракт з компанією Фірташа "ЙА Енергія".

"З якого такого дива Коболєв торік у березні уклав із компанією Фірташа ("ЙЕ Енергія") унікальний контракт за ціною 7,42 грн за куб? Усім іншим компаніям пропонували значно вищу ціну. А газзбути Фірташа отримали величезний ресурс газу (6 млрд кубів) державного видобутку найдешевше. При цьому контракт не забороняв перепродавати цей газ по 7,42 промисловим споживачам. Тобто газзбути олігарха отримали від Нафтогазу дешевий газ для населення, але цілком законно могли його перепродавати бізнесу по в рази вищій ціні!", — зазначив Голобуцький.

Він каже, що, як згодом підрахували в Нафтогазі вже після звільнення Коболєва, внаслідок виконання цього договору національна компанія могла втратити 110 млрд грн. А уникнути таких величезних збитків удалося лише завдяки відмови від цього контракту та створенню на базі Нафтогазу балансуючої групи — з рівними умовами для всіх газопостачальних компаній і гарантією того, що газ піде саме населенню, а не на хімічні заводи декого.

Серед "перемог" минулого керівника НАКу Голобуцький назвав і падіння газовидобутку компанією "Укргазвидобування", яка замість планових 20 млрд кубометрів у 2020 році видобула лише 13,4 млрд кубів.

Олексій Голобуцький також написав про провал політики накопичення запасів у ПСГ через імпортні контракти за часів Коболєва.

"Якщо не вистачає власного газу — доводиться імпортувати. Проте в рік свого звільнення Коболєв не зробив і цього. Весною 2021 року, коли газ ще не був настільки дорогим, як зараз, Нафтогаз під керівництвом Коболєва узагалі не планував імпортувати газ. Фінансовий план компанії цього просто не передбачав. Купувати паливо для наповнення підземних сховищ Нафтогаз почав лише після звільнення Коболєва. Якби наповнити ПСГ тоді не встигли, хто знає, чи тривав би в нас досі опалювальний сезон", — повідомив Голобуцький.