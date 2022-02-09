Українські винороби 46 Parallel прославили Україну на декількох континентах

Понад 73 нагороди, зокрема на міжнародній арені, участь у виставках у Лондоні та Парижі, США та Японії, експорт на декілька континентів, зокрема — у Нігерію та Канаду та високі оцінки консультанта Її Високості Королеви Британії Дженсіс Робінсон.

Такі результати роботи демонструє молода виноробна компанія 46 Parallel Wine Group, яка невпинно прославляє Україну в світі та вже вивела українські вина в ТОП-27 кращих вин планети. За два роки існування 46 Parallel Wine Group суттєво розширила свою географію представленості: вина компанії сьогодні експортуються до Нігерії, Канади, Китаю, зараз винороби ведуть перемовини із Польщею та Великобританією. Винам Grand Admiral та El Capitan робили компліменти понад 20 світових експертів — від Італії, Аргентини, до винного консультанта Її Високості Королеви Великобританії — Дженсіс Робінсон! Окрема гордість — нагороди на конкурсах у США, Канаді, Лондоні, Берліні та, звісно, в Україні!

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46 Parallel Wine Group — українська сімейна виноробна компанія, яка створює вина високої європейської якості, виключно з українського винограду, який народжується на 46-ій паралелі у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Компанія представлена двома брендами — 46 Parallel та Apostrophе. Сьогодні 46 Parallel Wine Group запроваджує тренд на українське вино, під слоганом "Proudly Ukrainian" доводить, що українськими винами можна пишатися. 46 Parallel Wine Group зробила справжній прорив на українському ринку вина. За 2 роки, які компанія відсвяткувала 02.02.2022, вона зайшла на полиці національних торгових мереж — Varus, Novus, віднедавна — в мережу АТБ; у найкращі ресторани України, у Duty Free в аеропортах Києва, Львова, Херсона, Харкова, Одеси. Вина 46 Parallel Wine Group — єдині з українських представлені на найбільшому фудмаркеті країни STARS у Blockbuster Mall у Києві. Особливий привід для радості — відкриття власного винного бару-бутика WineHub_Bar у центрі столиці на Бесарабській площі. Вина компанії представлені на маркетплейсах Rozetka, Кasta, Аllo, також весь асортимент можна придбати в інтернет-магазині 46parallel.wine/shop. 46 Parallel Wine Group — два роки поспіль — асоціативний партнер Асоціації барменів України, а також партнер найбільшої мережі салонів краси Києва — Backstage. Компанія активна у діджитал-просторі, розвиває свої соціальні мережі, а випуски про виноробство та український бізнес на Ютуб-каналі WinеHub з Анною Горкун переглянуло вже понад 1 млн користувачів.

Анна Горкун, СЕО та власниця 46 Parallel Wine Grouр, яка входить до ТОP-25 успішних жінок українського бізнесу 2020 року та ТОП-33 найуспішніших SelfMadeWomen України за версією Forbes Ukraine, ділиться:

— Ми звикли дивувати! А тому до свого Дня Народження — 02.02. 2022, презентували абсолютно нове марочне червоне вино GRAND ADMIRAL CABERNET SAUVIGNON–MERLOT–SAPERAVI. Це унікальний купаж, з винограду врожаю 2018 року. Пишаємося, що новинка вже отримала чудові відгуки від енологів з Італії. Зокрема Daniele D'Angelo, власник винної крамниці VIVAVINO (Верона), член італійської асоціації сомельє, назвав вино "SUPER UKRAINIАN BLEND", а це дорогого для нас вартує. Ми щиро віримо, що українськими винами можна і необхідно пишатися. Не дарма наш слоган – "Proudly Ukrainіan"! Саме тому ми прагнемо розвивати культуру споживання вин та робимо все, аби популяризувати бренд "українське вино" на міжнародній арені! У нас доволі амбітна мета: зробити наше вино візитною карткою України на виноробній мапі світу і дуже сподіваємося, що вона зовсім скоро стане реальністю!

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.