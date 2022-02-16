"Морська поліція. Чорноморськ" від ICTV побив рекорд телепереглядів

Лютий для телеканалу ICTV видався по-справжньому спекотним і незабутнім. Вчора, 15 лютого телеканал показав свою першу серіальну прем'єру року – літній детектив "Морська поліція. Чорноморськ" – і одразу встановив рекорд за переглядами. Серіал зібрав біля екранів 2,9 млн глядачів, а частка показу принесла каналу лідерство в слоті.

Перша серія іронічного детективу пройшла в ефірі з часткою 11,46 і стала лідером слоту. А охоплення двох серій отримало показник 2,9 млн.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Також побили власні рекорди та показали високі цифри програми "Гражданская оборона" з часткою 10,1 та охопленням 2,1 млн та вечірній випуск новин "Факти". Програма отримала рекордну частку 14,2 та зібрала аудиторію 2,3 млн глядачів. Завдяки цим перемогам, за підсумками телепереглядів ICTV став лідером дня та традиційно зберіг 1-ше місце серед усіх каналів за комерційною аудиторією 18–54, 50+.

"Морська поліція. Чорноморськ" – 20-серійний українськомовний іронічний детектив про трьох співробітників морської поліції, які патрулюють прибережні райони міста Чорноморськ. Головні ролі грають Дмитро Сова, Григорій Бакланов та Юрій Дяк.

Нові серії детективу дивіться з понеділка по четвер о 21:30 на ICTV.