Топ-5 модных женских сумок в коллекции Miraton

В отличие от одежды, украшений и обуви, тенденции сумок, как правило, более преходящи. Конечно, есть множество культовых и классических исключений из правил. Ну а самые яркие тенденции в моде на сумки 2022 года находятся на грани между актуальным и вечным.

В ассортименте online-store "Миратон" собраны экземпляры, которые представляют самые разнообразные стилистические направления. Из вариантов, которые воплощают свежие fashion-тренды, можно выделить несколько категорий, среди которых каждая девушка найдет отклик в своем сердце.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

1. Яркие и умеренно насыщенные

В предстоящем сезоне мы увидим долгожданный всплеск цвета с броскими неоновыми решениями и более спокойными пастельными палитрами. Самый простой способ идти в ногу с модными веяниями – приобрести аксессуар благородного оттенка. К примеру, фиолетовые сумки всех размеров мгновенно освежат любой наряд, какие другие цвета вы бы ни добавили в образ.

Для соблюдения гармонии придерживайтесь цветового круга и комбинируйте их с похожими тонами, такими как синий или розовый. Кроме того, вы можете создать невероятные сочетания с чем-то на противоположном конце спектра, например, желтым, зеленым или оранжевым. Беспроигрышный вариант: микс с классическим серым, черным или белым монохромным ансамблем, который позволит аксессуару стать звездой образа.

Другие популярные яркие оттенки сумок включают лаймовый, оранжевый, небесно-голубой, красный, лавандовый, мятный, терракотовый, розовый. Вы можете купить сумки упомянутых расцветок или других – в соответствии со своим вкусом и представлениями о прекрасном – по ссылке.

2. Геометричные и асимметричные

Сумки-подушки и "пельмени" постепенно уходят в прошлое, и на смену им появляются аксессуары с четкими гранями, хотя и не всегда правильной формы. От прямоугольных, похожих на портфели до трапециевидных и в форме полумесяца – модные вариации доказывают, что эстетика 90-х нас не покидает.

3. С цепочками и декором

Украшения – ключевая особенность аксессуаров, и в моде причудливая отделка, включая:

фурнитуру из тяжелого металла в золотистом или серебряном исполнении;

стразы и бахрому;

декор из металла, напоминающий кольчугу;

крошечные бусины и камни, покрывающие поверхность;

один из самых крутых трендов – цепи и их элементы из металла, пластика, акрила, дерева – в качестве ручки или дополнительного украшения.

4. С фактурной поверхностью

Стилисты, которые привержены этничной моде, говорят, что главная тенденция года в отношении сумок не имеет ничего общего с ее силуэтом или цветом. Вместо этого они сосредоточены на необычных материалах и фактурах. Кроме традиционных кожи и замши, актуальны аксессуары со стеганой или дутой поверхностью, из велюра, текстиля, созданные техникой плетения, квиллинга или с имитацией кожи рептилий.

5. От микро до big size

Бренды с мировым именем подняли свои сумки стандартного размера на новый уровень, представив большие объемные варианты, которые могут вместить все что угодно. И на контрасте с тенденцией XL-tote в моде также крошечные сумки, похожие на чехлы для мобильных телефонов, аксессуары в виде браслетов на запястье и многоцелевые поясные бананки.

Приглашаем отправиться на шоппинг за модными сумками по доступной цене в сеть мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров "Миратон". Онлайн-маркет предлагает широкий выбор оригинальных брендовых моделей и максимально комфортные условия для покупок:

Множество выгодных предложений: бонусы, скидки, акции, распродажи.

Кэшбэк бонусами на карту и скидки -5% и -10% при оплате покупок онлайн.

Бесплатная доставка заказов из новой коллекции Новой почтой по Украине и курьером по Киеву и Одессе.

Возможность оформить покупку в рассрочку, разделив сумму на три платежа (Монобанк, Приватбанк).

Гарантия качества, действующая в течение 30 дней, на всю обувь и сумки.

Доступны уникальные услуги, такие как примерка перед оплатой и бесплатная доставка на примерку до трех пар обуви.