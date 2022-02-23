Підробив контракт із директором лікарні: ЗМІ розповіли про скандал із мером Ужгорода

Мера Ужгорода Богдана Андрєєва підозрюють у кримінальному правопорушенні — скандал стосується призначення у липні 2019 року керівником КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради Івана Кураха. Як зазначається, Андрєєв підписав трудовий контракт із директором Ужгородської міськлікарні, порушивши законодавство.

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Про це пише Апостроф.

"Після розгляду кандидатур на вакантну посаду керівника лікарні конкурсна комісія, яку очолював Олександр Білак, ухвалила рішення та обрала переможця конкурсу Івана Кураха. Наступний крок — подання на ім'я міського голови Богдана Андрєєва про призначення терміном на 3 роки Івана Кураха на посаду директора КНП "Ужгород міська лікарня". Це подання із зазначеним терміном дії договору з переможцем конкурсу "3 роки" було опубліковано на сайті Ужгородської міської ради", — пояснили журналісти, додавши, що подальший розвиток подій викликає багато питань.

Так, 29 липня 2019 року Андрєєв підписує "Контракт із Директором комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради.

"У контракті зрозуміло все крім одного — чому замість 3 років, як зазначено у поданні конкурсної комісії, Богдан Андрєєв підписує його на 5 років? Іншого пояснення, ніж підробка документа, щоб продовжити термін контракту та разом із головлікарем проводити угоди з бюджетом та лікарнею не 3 роки, а 5, просто не існує", — пишуть журналісти.

Також, за їхніми даними, в Управлінні охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради нині повністю відсутній протокол засідання тієї конкурсної комісії, на якому Іван Курах був визначений переможцем конкурсу.

"Що теж наводить на певні підозри про цей конкурс і законність призначення Івана Кураха директором КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради…" — констатують журналісти.