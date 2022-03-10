У МІУ показали, якими маршрутами краще дістатися зі Сходу на Захід України
Міністерство інфраструктури розробило альтернативні маршрути для пасажирських автоперевезень, що дозволять розвантажити основні автомагістралі країни. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах", – пишуть в МІУ.
Нові маршрути дозволять швидше дістатися з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва до західних регіонів України та у зворотному напрямку. Також це дозволить уникнути величезних заторів на головних автомагістралях, де рухаються вантажівки.
"Ми спеціально обирали маршрути, де: висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", – пояснюють в Мінінфраструктури.