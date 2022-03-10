У МІУ показали, якими маршрутами краще дістатися зі Сходу на Захід України

Міністерство інфраструктури розробило альтернативні маршрути для пасажирських автоперевезень, що дозволять розвантажити основні автомагістралі країни. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах", – пишуть в МІУ.

Нові маршрути дозволять швидше дістатися з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва до західних регіонів України та у зворотному напрямку. Також це дозволить уникнути величезних заторів на головних автомагістралях, де рухаються вантажівки.

"Ми спеціально обирали маршрути, де: висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", – пояснюють в Мінінфраструктури.