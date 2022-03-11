Від Маріуполя до Київщини: оголошено, які коридори для евакуації будуть відриті 11 березня

11 березня гуманітарні коридори евакуації населення працюватимуть за рядом напрямків. Про це повідомив на офіційному Телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Він оприлюднив такі маршрути:

1. Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь — Портовське — Мангуш (в обхід Нікольського) — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи – Оріхів — Запоріжжя)

2. Пологи – Токмак — Василівка-Кам’янське — Запоріжжя

3. Волноваха – Покровськ (Волноваха — Валер’янівка — Новоадріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ)

4. Енергодар – Запоріжжя

5. Ізюм — Мала Комишуваха – Барвенкове – Близнюки — Лозова

6. Буча – Ворзель – Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки — Білогородка — Київ

7. Гостомель — Буча — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки – Петрушки — Білогородка — Київ

8. Козаровичи – Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ

9. Микуличі — Немішаєве — Ворзель – Михайлівка — Рубежівка — Мрія-Петрушки — Білогородка — Київ

10. Андріївка — Липівка — Макарів-Небелиця — Ставище — Кочерів- Коростишів — Глибочиця — Житомир

11. Макарів – Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир

12. Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир

По ряду напрямків планується одночасна доставка гуманітарного вантажу. "Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації", – зазначив Тимошенко. І додав, що для евакуації з пристоличного регіону автобуси будуть відправлені з Києва.

Заступник голови ОП нагадав, що евакуація проводиться безкоштовно і закликав водіїв, які рухатимуться гуманітарними коридорами, брати із собою максимальну кількість людей.