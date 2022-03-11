Від Маріуполя до Київщини: оголошено, які коридори для евакуації будуть відриті 11 березня
11 березня гуманітарні коридори евакуації населення працюватимуть за рядом напрямків. Про це повідомив на офіційному Телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Він оприлюднив такі маршрути:
1. Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь — Портовське — Мангуш (в обхід Нікольського) — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи – Оріхів — Запоріжжя)
2. Пологи – Токмак — Василівка-Кам’янське — Запоріжжя
3. Волноваха – Покровськ (Волноваха — Валер’янівка — Новоадріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ)
4. Енергодар – Запоріжжя
5. Ізюм — Мала Комишуваха – Барвенкове – Близнюки — Лозова
6. Буча – Ворзель – Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки — Білогородка — Київ
7. Гостомель — Буча — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки – Петрушки — Білогородка — Київ
8. Козаровичи – Лютеж — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ
9. Микуличі — Немішаєве — Ворзель – Михайлівка — Рубежівка — Мрія-Петрушки — Білогородка — Київ
10. Андріївка — Липівка — Макарів-Небелиця — Ставище — Кочерів- Коростишів — Глибочиця — Житомир
11. Макарів – Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир
12. Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир
По ряду напрямків планується одночасна доставка гуманітарного вантажу. "Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації", – зазначив Тимошенко. І додав, що для евакуації з пристоличного регіону автобуси будуть відправлені з Києва.
Заступник голови ОП нагадав, що евакуація проводиться безкоштовно і закликав водіїв, які рухатимуться гуманітарними коридорами, брати із собою максимальну кількість людей.