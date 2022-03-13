Україна очікує посилення європейських санкцій проти російського та білоруського автотранспорту

Україна наполягає на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (у першу чергу — вантажного) до дорожньої системи ЄС. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками онлайн-зустрічі з колегами з Польщі, Австрії, Чехії, Франції, Німеччини, а також комісаром ЄС з питань транспорту.

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До перемовин також долучився Президент Володимир Зеленський.

"Ми очікуємо на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду росії", — наголосив Кубраков.

Він додав, що в Україні триває масштабна евакуація мирного населення. Укрзалізниця евакуювала вже понад 2 млн осіб, найбільше з Києва та Харкова. З них майже 250 тисяч — евакуювали за кордон, а саме до Польщі, Румунії, Угорщини, Молдови, Німеччини, Словаччини.

"Процес евакуації продовжується, попри постійне порушення окупантом обіцянок про забезпечення зелених коридорів", — сказав Кубраков.

Крім того, Укрзалізниця долучилась до перевезення гуманітарної допомоги. За перші 10 днів березня потягами у постраждалі регіони доставили майже 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

"У рази більше допомоги транспортується вантажівками, зокрема і з-за кордону. Суттєвою підтримкою для організації вантажних автомобільних перевезень стало запровадження Польщею, Литвою, Латвією, Естонією, Словаччиною, Молдовою, Німеччиною, Італією, Австрією та Угорщиною бездозвільного проїзду, а також інших пільгових умов для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. Я закликав усі європейські країни долучатись до нової транспортної коаліції — це важливий внесок у нашу спільну перемогу", — розповів очільник Мінінфраструктури.

Він також закликав партнерів долучатися до відбудови України, зокрема через спільні нові проєкти, технології, а також спеціальні джерела фінансування. Збитки лише для інфраструктури транспортного сектору вже обраховуються у мільярдах доларів.

"Кожен крок з підтримки нашої країни — це ще один послідовний крок до спільної перемоги Європи над агресором. Демократія та свобода обов’язково переможуть", — констатував Кубраков.