Гуманітарні хаби розподілили по Україні вже понад 50 тисяч тонн допомоги – заступник керівника ОП

Україна вже отримала більше 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги, яка оперативно доставляється до найбільш постраждалих регіонів. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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"З перших же днів ми зробили гуманітарні хаби в кожному регіоні, ними управляють керівники регіонів, очільники областей, і над цими хабами стоїть один великий гуманітарний штаб, який онлайн бачить потреби цих регіонів. Ми щогодини оновлюємо дані, і з цих хабів по всій країні відправляються вантажі", — зазначив Тимошенко.

Гуманітарна допомога перевозиться як фурами та автівками, так і Укрзалізницею. Основна її частина спрямована до Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Київщини, Запорізької області.

За словами Тимошенка, було створено колл-центр для бажаючих допомогти Україні. Телефон для України 0 800 202 600, для інших країн +380 44 237 00 02.

"Списки країн, які вже надали допомогу, величезні. Це дійсно вражає. Весь світ допомагає Україні. Ми вдячні і державам, і волонтерам, які або самі везуть допомогу, або передають її до гуманітарного хабу. Величезна подяка тим водіям, які їдуть, бо вони – герої", — підкреслив заступник голови ОП.