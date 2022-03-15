Дніпропетровська область посилила оборону на всіх напрямках, – Рада оборони

На території Дніпропетровської області, як і раніше, відсутні війська Росії, вся критична інфраструктура області працює, сформовані запаси продуктів, дизпалива, бензину та медикаментів. Для посилення оборони регіону вжито максимальних заходів, усі напрямки контролюють ЗСУ. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук.

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За його словами, в області особливо посилено оборону на напрямках Кривий Ріг, Зеленодольськ, Апостолове, Нікополь.

"Область готова. Вірте у ЗСУ, Нацгвардію. Вони у нас найкращі та дуже потужні", – зазначив Лукашук.

Він також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та, зачувши їх, спускатися до укриттів.

"Наші стоять, а вони лежать. Тому ворог проводить авіаційні обстріли по населених пунктах України, щоб деморалізувати та знищити інфраструктуру. Тому, коли звучить сирена – реагуйте. Українські військові роблять все, щоб у нас були мирні дні та ночі", – сказав голова облради.

Лукашук звернувся також до власників бізнесу та попросив за можливості відновити роботу: "Розумію, в умовах воєнного стану це дуже складно. Але економіка має працювати. Люди мають отримувати заробітну плату".

Як відомо, у ніч на 15 березня Росія обстріляла аеропорт у Дніпрі. Зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал.