Внутрішні переселенці, котрі потребують додаткової підтримки, отримуватимуть по 2 200 грн

Виплати у межах нової спільної програми Кабміну й ООН розраховані на 3 місяці. Також по 2 200 грн щомісяця платитимуть малозабезпеченим пенсіонерам.

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Уряд спільно з ООН ініціював дві додаткові програми виплат для переміщених громадян України. Таке рішення було затверджено на засіданні Кабміну в п'ятницю, 15 квітня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2 200 грн щомісяця на кожного члена сім'ї. Ці кошти Світова продовольча програма ООН виплачуватиме протягом трьох місяців", — заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Малозабезпеченим пенсіонерам, які вимушено стали переселенцями, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надасть додаткову підтримку — у розмірі 2 200 грн. Згідно з планами уряду, ці виплати мають бути надіслані приблизно 700 тисячам внутрішньо переміщеним особам.

Попередні програми підтримки продовжують працювати

Програми підтримки громадян України, які були запущені раніше, також продовжують діяти. По 2 тисячі грн може отримати на кожну дорослу і по 3 тис. — на кожну дитину в сім'ях, які були змушені переїхати з небезпечних регіонів. Для таких виплат уже створено фонд у розмірі 578 млн грн.

Раніше Фокус розбирався у тому, які виплати та пільги для внутрішніх переселенців передбачені та як отримати відповідну довідку. Переселенці з областей, де проходять бойові зіткнення, можуть оформити статус через "Дію" — і потім щомісячно отримувати фінансову підтримку.