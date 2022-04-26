В теробороні Києва вважають роззброєння передчасним

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Андрій Циганков, начальник штабу батальйону тероборони "Архангели Михаїла" дав інтерв'ю журналістам Укрмедіа, де піднімалася тема роззброєння київських добровольців. За думкою командувача добровольчими формуваннями настав час забрати у ДФТГ Києва зброю і перенаправити їх діяльність на відновлення Києва.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Таке рішення викликало невдоволення добровольців та питання, щодо доречності такого переформатування, якщо держава вже має формування для відбудови зруйнованих війною міст.

"По-перше, ми про це не домовлялися і не з цією метою прийшли, по-друге, треба розуміти, що в Збройних силах України є спеціальні підрозділи, які мають фахові знання і які мають фахові завдання з інженерного, скажемо спорядження, з інженерної діяльності і з будівельної діяльності. А саме роззброєння виглядає недоречним в умовах воєнного стану. …якщо ми знаходимось у воєнному стані, то яке може бути рішення про роззброєння добровольчих формувань? Які 59 днів були готові ціною власного життя захищати Україну і нічого для цього не просили у держави та й навіть нічого крім зброї у користування не отримали…" — розповів начальник штабу батальйону "Архангели Михаїла" Циганков.

До того ж, зі слів Циганкова, до особистого складу тероборони вже доходять звістки про можливий другий етап агресії Росії на Київському напрямку. Тому роззброєння може поставити під удар ефективний опір добровольців в разі поновлення агресії та принесе загрозу добровольцям і членам їх родин.