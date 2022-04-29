"Якщо через місяць фермер ухвалить рішення не сіяти, зерновий бізнес буде знищено", - голова наглядової ради групи компаній "Прометей" Рафаель Гороян

Голова наглядової ради групи компаній "Прометей" Рафаель Гороян про те, чим загрожує призупинення відшкодування ПДВ експортерам

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Звістки про те, що попри воєнні дії на території України, в поле виходить техніка та активно відбувається посівна, стали обнадійливими в безперервному потоці щоденних новин. Проте не все так райдужно. На час воєнного стану, згідно з правками до податкового законодавства, було призупинено відшкодування ПДВ експортерам, що погіршило і так складне становище українських аграріїв. Про те, чим загрожують деякі державні рішення, і як справи на ринку зернових, розмірковує голова наглядової ради групи компаній "Прометей" Рафаель Гороян.

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Що відбувається на ринку зернових

Уряд консолідував в одну програму компенсацію відсоткової ставки та держгарантії за кредитами. Це має стимулювати банки видавати кредити аграріям під 0% на пів року навіть за умов воєнних дій.

Держава ухвалила таке рішення для участі в стимулюванні – щоб країна не залишилася без хліба. Це допомога та гривневий кредит для того, щоб фермер не зупинився через воєнні дії та сіяв. Однак через те, що товар не відвантажується, ціни значно впали й посіяти у фермера не виходить, він працює собі у збиток.

Група компаній "Прометей" є як агровиробником (оскільки ми маємо 20 тисяч гектарів землі), так і експортером, одним із найбільших елеватористів за обсягами зберігання. Тож інтерес нашої компанії тут з обох сторін.

Як зараз працюють трейдери

Вже вивантажено близько 1 млн тонн зернових, і це заслуга трейдерів. Вони зараз роблять героїчні вчинки. Адже фермер, посіявши збіжжя, але не маючи трейдерів у країні, не зможе продати свій товар.

Ми, як трейдери, не просимо якихось дотаційних грошей, пільгових кредитів. Ми лише просимо державу розрахуватися з боргами, відшкодовуючи ПДВ. Це перше завдання, щоб забезпечити країну хлібом. Бо якщо цього року фермер комфортно не продасть свій товар, не матиме прибутку, то навіть ці пільгові гроші йому не допоможуть – наступного року він не сіятиме.

Чому треба відшкодовувати ПДВ

Для того, щоб держава ще раз не дотувала фермера, купуючи його за "живі гроші", щоб він не був у збитках, ми сьогодні пропонуємо підтримати трейдерів, відшкодовуючи експортний ПДВ.

Важливо врахувати, що, наприклад, кукурудза коштувала 9000 грн/т, зараз вона коштує 5000 грн/т, насіння соняшника коштувало 22 000 грн/т, зараз – 10-12 тисяч грн/т. Якщо ПДВ не відшкодовуватиметься фермеру, всі борги трейдер надалі під час закупівлі покладе на нього.

Як важливо воювати, так важливо і сіяти, і дуже важливо експортувати врожай та продавати за комфортною ціною, щоб фермер наступного року знову засівав поля.

Буквально з червня місяця фермер прийматиме рішення, чи сіяти йому наступного року. Він прийме рішення не сіяти, бо йому це буде невигідно. За таких умов зерновий бізнес у країні буде знищено.

Про те, як справи у "Прометеї"

Наш бізнес працює, маржинальність мінімальна. У разі не відшкодування ПДВ на 20% доводиться знижувати ціни.

На 90% знизився обсяг експорту. Україна щомісяця експортувала 10 млн тонн, зараз же експортується 500-700 тисяч тонн. Це все свій товар, куплений до війни.

Зараз на елеваторах у власності "Прометея" перебуває понад 100 тисяч тонн зерна, також зерно у нас зберігають фермери та трейдери. Зараз ми думаємо, як рятувати товар по максимуму, бо в наші елеватори періодично прилітають снаряди, елеватори щодня окупуються, перестають працювати. І ризик колосальний.

Раніше наша компанія займалася продажем фермерського зерна, а зараз у фермера ніхто нічого не купує, відвантажують лише своє. Тому ринок йде на дно, і в ситуації, що склалася, він може бути знищений.

Висновки

У зерновому бізнесі фермер та трейдер працюють у тандемі. "Фермер посіяв — значить, всі будемо щасливі й з хлібом" — так не працює.

Держава рятує фермера, але трейдер свої збитки при закупівлі все одно закладатиме в ціну. За невідшкодований державою ПДВ фермеру доведеться заплатити зі своєї кишені.

Набагато дешевше державі зараз було б розрахуватися з трейдером та мати хорошу ціну для виробника. І вже трейдер інвестуватиме, закуповуватиме, знаходитиме точки відвантаження, будуватиме. Наразі всі ці процеси повністю зупинилися.

Навіть якщо фермеру відшкодувати 100% його витрат, ринку без трейдерів нічого очікувати. Це має розуміти уряд. Трейдер не просить якихось дотацій чи допомоги, він каже – розраховуйтесь, будь ласка, за боргами. Трейдери хочуть працювати далі, генерувати, рухати економіку.

Держава має розуміти, що без відшкодування ПДВ, без трейдера фермер існувати не може. Це аксіома, зрозуміла у всьому світі.