Сильний має допомагати слабкому. Чому потрібні проєкти, які підтримують безпритульних тварин

На прикладі нового проєкту "Залізні Лапки" розповідаємо, як допомога тваринам стала одним із ключових напрямків благодійної діяльності великих корпорацій.

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З одного боку, війна оголила рани українців. З іншого, сприяла тому, що люди більше не проходять повз тих, хто просить загоїти цю рану. Тепер будь-який вагомий збір коштів має великі шанси бути закритим за декілька днів. Українці донатять на армію, допомагають літнім бабусям та дідусям, збирають "гуманітарку", одяг переселенцям та корм тваринам. Здається, немає такого прохання про допомогу, з яким сьогодні не можна було б впоратися. Війна консолідувала українців та показала, що благодійність — це те, чим можна допомогти країні прямо зараз. Навіть якщо це один маленький крок.

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У цьому процесі "локомотивами" змін мають бути публічні люди, представники третього сектору та великі компанії. Вони можуть стати прикладом для інших займатися добрими справами. Хоча те, як український бізнес сьогодні виступає єдиним благодійним фронтом, свідчить, що ці приклади вже народилися. І мають народжуватися далі.

Сьогодні на прикладі нового проєкту "Залізні Лапки", що спрямований на допомогу безпритульним тваринам, ми покажемо, як українські компанії можуть змінювати чиїсь життя на краще.

"Залізні Лапки" — це спільний благодійний проєкт Happy Paw та Joker UA. Команди запустили фандрейзингову кампанію для допомоги притулку "Відродження", який розташований в Обухівському районі Київської області. У притулку мешкають близько 200 тварин, які з різних причин опинилися на вулиці.

Для допомоги тваринам у притулку використовують ветеринарну кімнату, однак її становище — далеко не найкраще. Лікарі та працівники вимушені надавати допомогу тваринам у старому приміщенні без відповідних умов.

За пів року Happy Paw та Joker UA планують зібрати 1 млн грн. Це має повністю покрити вартість ремонтних робіт, що дозволить осучаснити кімнату та зробити надання ветеринарних послуг комфортнішим і для людей, і для тварин.

"Так, це амбітна мета, але хіба для українців зараз є щось неможливе?, — кажуть партнери проєкту. — Ми дійсно віримо, що за підтримки небайдужих людей зовсім скоро у притулку "Відродження" з’явиться нова ветеринарна кімната, на яку він заслуговує".

Чому саме ветеринарна кімната?

Благодійний фонд Happy Paw на регулярній основні опікується та підтримує близько 60 притулків по всій Україні. У них проживають понад 12 тисяч тварин. За останні два місяці ця цифра збільшилась до ста притулків, де вже живуть понад 13 тисяч собак та 6 тисяч котів.

Через гуманітарну кризу та катастрофічне збільшення покинутих тварин або тих, які залишились без господарів, усі притулки вщент переповнені. Попри це, вони продовжують приймати тварин-біженців і тяжкохворих, які потребують допомоги. Більшість притулків розташовані на приватних територіях далеко від великих міст та професійної ветеринарної допомоги. Вони потребують стаціонарного стерильного приміщення для проведення ветеринарних маніпуляцій з тваринами, карантинного першочергового огляду і планової обробки від паразитів.

Притулок "Відродження" — не виняток, адже його працівники вже 12 років цілодобово не тільки турбуються про своїх 200 підопічних, а й намагаються комплексно і гуманно впливати на ріст популяції безпритульних тварин усього Обухівського регіону.

"Медичний кабінет у притулку "Відродження" дозволить працівникам проводити планові маніпуляції, оперативно надавати першу допомогу та викликати ветеринарів безпосередньо у притулок, не витрачаючи кошти й час на поїздки до клінік. Дуже часто це не лише економить ресурс, час і гроші, а й рятує життя тваринам", — коментує кураторка благодійного фонду Happy Paw Людмила Єнжеєвська.

Чому саме допомога тваринам?

"Коли компанія намагається вигадати штучну піар-кампанію, яка не базується на щирому переживанні проблеми — це легко зчитується, — пояснює очільниця комунікаційного відділу Joker UA Катерина Осауленко. — Ми давно обрали інший шлях: транслювати тільки те, у що дійсно віримо, та що нам по-справжньому болить".

З перших днів війни компанія Joker UA кинула всі ресурси на допомогу — опрацьовувати локальні запити, забезпечувати безпеку співробітників, що опинилися у скрутному становищі. Однак з часом постало питання благодійної підтримки, яка б не була одноразовою та була інтегрована у продукт компанії. Тоді виникла ідея зробити проєкт, який зможе реально й швидко допомогти безпритульним тваринам, оскільки ця проблема близька по духу співробітникам. Так розпочалася співпраця з фондом Happy Paw, який знає больові точки притулків й може вказати на ті з них, які дійсно потребують термінового "лікування".

У Joker UA хочуть, аби якомога більше бізнесів долучалися до благодійної діяльності. У вирішальні часи на великих компаніях лежить відповідальність допомагати тим, хто не має на це ресурсу. Сильний підтримує слабкого — ось підхід, яким сьогодні мають керуватися українські корпорації. Саме про це між рядками говорить кампанія "Залізні Лапки".

Як допомогти проєкту?

Для зручності людей партнери розробили два механізми, за якими можливо підтримати проєкт.

Допомагай граючи

Під час проходження тематичних місій у розділі "Залізні Лапки" кожен відвідувач сайту Joker UA підтримуватиме мешканців притулку "Відродження". Користувач матиме змогу побачити реальні фотографії тварин, яким необхідна допомога. Усі витрачені гравцем кошти направлятимуться у фонд Happy Paw.

Допомагай напряму

В окремому розділі "Залізні Лапки" на сайті Happy Paw є можливість зробити внесок на підтримку проєкту. Сума — на розсуд користувача.

Для старту компанія Joker UA вже перерахувала на рахунок фонду 250 тисяч грн. Щоб повною мірою реалізувати ідею, необхідно зібрати ще 750 тисяч.

Охочих допомогти закликають не тільки донатити, але й розповідати про проєкт іншим. Адже чим більше люди дізнаються про потреби незахищених, тим швидше та якісніше їм можна допомогти.