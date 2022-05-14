Найпопулярніша онлайн-професія, яка приносить дохід від $500 після першого місяця навчання

Те, як змінюється ринок праці останнім часом, лякає багатьох. Але для інших відкриває великі перспективи. Якщо ви активні, хочете вчитися й освоювати нові онлайн-професії, ви ніколи не залишитеся не при справах.

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Найпопулярніша онлайн-професія серед новачків

Найпопулярнішою онлайн-професією у 2022 році серед людей, які шукають новий напрямок у діяльності, стало тестування. Курси тестувальника зараз як ніколи популярні. Їх відвідують студенти, безробітні та спеціалісти з інших галузей. Усіх їх поєднує одне: бажання працювати віддалено та при цьому зі старту заробляти гарні гроші. Життя надто непередбачуване, щоб розраховувати на хороший дохід через кілька років. Потрібно все встигнути тут і зараз.

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Хто такий тестувальник і що він робить?

Перед тим, як шукати курси qa або тестувальника, потрібно розібратися в поняттях. Тестувальник — це спеціаліст, який перевіряє ПЗ на всіх етапах його розробки на відповідність заявленим вимогам якості. Він виявляє помилки, повідомляє про це розробникам для подальшого їх усунення. Тестувальник перевіряє все те, що ви відкриваєте в браузері або на своєму гаджеті, різне ПЗ, яке встановлюєте на комп'ютер або телефон:

Програмне забезпечення;

Мобільні додатки;

Сайти та вебдодатки.

Наприклад, ви зайшли на сайт інтернет-магазину та натискаєте кнопку "Додати до кошика". Після цього товар має додатись до кошика. Це правильна робота сайту, яку має перевіряти тестувальник. Універсальність і привабливість роботи тестувальника в тому, що можна вибирати варіанти працевлаштування:

Працювати в офісі чи віддалено;

Постійне працевлаштування чи фріланс;

Працювати в команді на всіх етапах створення продукту або приєднуватись до тестування на певному етапі.

Від вашого вибору залежатиме робоче навантаження та кінцевий дохід. Вибирайте комфортні для себе умови, щоб робота була насолодою.

Як швидко освоїти нову професію?

Один із високооплачуваних напрямків, у який ви можете увійти без досвіду, це тестування. Зробити це досить легко. Ви можете закінчити тримісячні курси тестувальника й одразу почати працювати з окладом мінімум у 500$.

Ми розповімо вам на прикладі IT TestingSchool, як проходять курси тестувальника.

Ми розуміємо прагнення студентів якнайшвидше пройти навчання та приступити до роботи. Тому курси qa тривають 2,5 місяця. За цей час ви отримуєте максимум корисної теоретичної інформації. Ми розповімо, хто такий тестувальник, що він робить, якими інструментами та методами користується в роботі, як складаються звіти.

Також курси тестувальника від IT TestingSchool дають цінні практичні завдання, щоб ви точно розуміли, що таке тестування. Ви побачите, як проходить тестування програмного забезпечення, що саме потрібно робити і якого результату прагнути.

Курси qa дають такі знання, яких буде цілком достатньо для проходження співбесіди та першого працевлаштування. Також усім своїм студентам IT TestingSchool надають перше місце роботи, щоб ви одразу почали застосовувати всі знання на практиці. А далі справа за вами: заглиблюйтеся в професію, розширюйте свої знання, ставайте крутим затребуваним фахівцем.

У перший місяць роботи ви легко зможете претендувати на оклад у $500, це середня стартова пропозиція на ринку. Далі оклад зростатиме залежно від вашого професіоналізму. Через рік ваша зарплата легко зможе становити понад 1000$. Усе залежить від вас, ринок ІТ у цьому плані дуже щедрий.

Рекомендуємо вам уже сьогодні ухвалити важливе рішення у своєму житті та записатися на курси тестувальника. Велика подорож починається з невеликого кроку. Так, його буває складно зробити, але результат того вартий. Мине трохи часу, і ви згадаєте, як прийшли на курси qa, намагаючись змінити своє життя. А воно вже змінилося.