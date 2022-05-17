У яких містах Польщі є робота для українців?

Українці, які внаслідок війни з Росією прибули до Польщі, мають право влаштовуватись у цій країні на роботу. Починаючи з 24 лютого, жодних спеціальних дозволів не потрібно: достатньо підтвердити законне перебування на території держави. У цій статті розповідаємо про те, як і де біженці можуть знайти роботу в Польщі.

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Робота для біженців з України в Польщі — спеціальний закон

Що передбачає Закон про допомогу українським біженцям?

Українці, прибуваючи до Польщі, бажають якнайшвидше влаштуватися на роботу. У Міністерстві праці та соціальної політики Польщі гарантують, що всі охочі зможуть отримати безоплатну допомогу у кожному з відділів служби зайнятості. Всі питання, пов’язані з працевлаштуванням українських біженців, регулюються спеціально виданим Законом про допомогу біженцям з України, а також Трудовим і Цивільним кодексом Республіки Польща. Передбачається, що особи, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть законно проживати в країні протягом 18 місяців, а якщо так буде вирішено з огляду на ситуацію – протягом 36 місяців.

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Легальність перебування визначається отриманням штампу в паспорті, або – якщо це виявилось неможливим – надсиланням відповідної заяви на ім’я Головного коменданта Прикордонної служби протягом 60 днів. Термін дії усіх віз, карт побиту і безвізового в’їзду продовжено до кінця року. Рекомендовано також отримати в місцевій адміністрації реєстровий номер PESEL, що відкриє доступ до банкінгу, послуг з охорони здоров’я, освіти та іншого. Виконавши ці кроки, можна починати шукати роботу – через службу зайнятості, центри розвитку кар’єри, урядові бази даних вакансій, інфолінії та портали з пошуку роботи (https://www.aplikuj.pl/).

Які сервіси допоможуть знайти роботу в Польщі?

По-перше, можна завітати до відділу служби зайнятості за місцем тимчасового проживання. Під час бесіди з майбутніми працівниками консультанти служби з’ясують всі важливі обставини, кваліфікацію, досвід роботи, і на основі отриманої інформації спробують підібрати вакансії, або порадять, куди ще варто звернутись. Одним із таких місць може стати локальний центр з планування та розвитку кар’єри.

По-друге, для біженців з України доступна інфолінія "Zielona Linia", зателефонувавши до якої, можна отримати необхідну консультацію.

По-третє, кожен користувач Інтернету має доступ до Центральної бази даних вакансій, зокрема до версії українською мовою. Для зручності користування можна встановити мобільний додаток ePraca.

По-четверте, можна завітати на онлайн-портали з пошуку роботи Aplikuj.pl та ознайомитись з наявними там вакансіями. Крім цього, Міністерство праці та соціальної політики повідомляє, що громадяни України можуть обирати будь-яку професію, змінювати кваліфікацію, вдосконалювати компетенції, планувати розвиток власної кар’єри.

Компанії пропонують роботу українським біженцям

В яких містах найсприятливіша ситуація з роботою?

Згідно з останніми даними, найбільше вакансій стосуються таких міст, як Варшава, Краків та Вроцлав. Йдеться про те, що в цих містах і неподалік них конкуренція найменша, а отже ті, хто шукає роботу, ймовірно зможуть швидко її знайти. Це також сприятливі "хаби" для молодих людей, які знаходяться на активному етапі розвитку кар’єри, але з огляду на драматичну ситуацію в Україні змушені продовжувати цей шлях за кордоном.

По інший бік шкали опинилися міста Бидгощ, Катовіце та Познань. Попит на нових співробітників тут менший, втім це не означає, що знайти роботу в цих містах неможливо. Ситуація на польському ринку праці загалом сприятлива для працівників, роботи достатньо, а компанії та роботодавці виходять назустріч біженцям. Так, наприклад, щонайменше 130 роботодавців із Гданська звернулися до місцевого відділу служби зайнятості у перші дні російсько-української війни, щоб запропонувати роботу біженцям з України – разом це приблизно 600 місць. Робочі місця для українців є у Білостоці, Гожуві Великопольському, Жешуві, Зеленій Гурі, Кельце, Лодзі, Любліні, Ольштині, Ополе, Торуні, Щецині та інших містах (https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy).

Які компанії мають вакансії для біженців з України?

Польські роботодавці шукають працівників із 85 професій. Йдеться головно про роботу в галузях HoReCa (громадське харчування і туризм), торгівлі (включно з e-commerce), обслуговування клієнтів, будівництва, охорони здоров’я, програмування та ін. Важливо, однак, що у більшості випадків від працівників вимагають принаймні базового знання польської мови, в окремих випадках – знання англійської. Для деяких професій знання мов є обов’язковою вимогою.

Якщо ж говорити безпосередньо про компанії, то про готовність працевлаштовувати біженців з України заявила Biedronka – компанія із сектору торгівлі. В Biedronka вже працює понад 1,8 тис. українських громадян, і мережа оголосила, що й надалі залучатиме українців до своїх рядів. Представники мережі готелів Dobry Hotel вважають, що зможуть організувати робочі місця для жінок (адже їх наразі більшість) по всій країні. Це можуть бути позиції працівника рецепції, адміністратора, косметолога, покоївки, кухаря.

Приватна медична компанія Lux Med, що також має відділення у різних містах, готова співпрацювати з лікарями, медсестрами та іншими фахівцями зі сфери охорони здоров’я, які прибули з України. Пропонується, серед іншого, допомога у визнанні (нострифікації) дипломів. Poczta Polska заявила про готовність прийняти на роботу біженців з України на посади кур’єрів, водіїв та ін. Муніципальна компанія MPK Wrocław (пасажироперевезення) має роботу для водіїв та механіків з базовим знанням польської мови. Зрештою, компанія обіцяє допомогу перекладача та мовні курси.