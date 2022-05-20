Конкурсний відбір до "Школи жіночого лідерства в цифрову епоху" 17-22 липня у Празі

До 31 травня 2022 року відбувається подання заявок на конкурсний відбір для участі в літній програмі "Школи жіночого лідерства в цифрову епоху" (School for Female Leadership in the Digital Age) для студенток, випускниць та тих, хто на початку своєї професійної кар'єри.

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Після успішного другого випуску зимової програми "Школи жіночого лідерства в цифрову епоху", яка пройшла в лютому 2022 року в Ніцці (Франція), Європейська академія лідерства (European Leadership Academy) Huawei оголошує, що наступна літня програма "Школи жіночого лідерства у цифрову епоху" пройде з 17 до 22 липня 2022 року у Празі (Чехія).

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Незалежне журі відбере 29 учасниць для безплатної стипендіальної програми, що складається з майстер-класів, командних проєктів, активного навчання та культурного досвіду. Учасниць буде відібрано від кожної з 27 держав-членів ЄС. Також буде одна учасниця з України та одна учасниця із країн Західних Балкан. Для учасниць конкурсного відбору з українським громадянством: учасниці можуть жити в Україні чи тимчасово перебувати в інших країнах.

Мова програми — англійська. Прийом заявок відкрито онлайн до 31 травня 2022 року. Реєстрація онлайн – на сайті European Leadership Academy https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Дізнайтесь більше:

Програма "Школи жіночого лідерства у цифрову епоху" — на сайті European Leadership Academy: https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Відеоогляд програми: https://youtu.be/R4hJauiEUwQ

Враження учасниць зимової програми "Школи жіночого лідерства у цифрову епоху" https://www.youtube.com/watch?v=yWd5E1fNvQw

Відеозапис вебінару з анонсом літньої програми "Школи жіночого лідерства у цифрову епоху" https://youtu.be/RKKtsr2Sjes

"Школа жіночого лідерства в цифрову епоху" підтверджує послідовну роботу компанії у сфері цифрової інклюзії, зокрема для забезпечення ґендерної рівності. Ця програма спрямована на те, щоб разом створити світ, в якому жінки зможуть не лише брати участь у цифровій трансформації сьогодні, а й процвітати та бути лідерами змін у цифровому майбутньому.

Метою Huawei та "Школи лідерства в цифрову епоху" є визнання величезного потенціалу таланту жінок та проактивна підтримка та розширення можливостей дівчат, щоб вони могли бути лідерами технологічної революції.

У 2022 році на конкурсний відбір зимової школи "Школи лідерства в цифрову епоху" надійшло понад 2500 заявок від студенток та молодих спеціалісток з усієї Європи.

Контакт в Україні: Аліна Севастюк ([email protected]).