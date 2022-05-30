Експерти у бюстгальтерах: як brabrabra навчає жінок правильно обирати білизну

Підбір білизни завжди був і залишається складним завданням для жінок. Більшість відмовляється від онлайн-покупок бра, адже вважає, що без примірки у цій справі не обійтися. І навіть із приміркою 78% жінок усе життя носять неправильний і незручний бра.

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Український бренд білизни brabrabra доводить, що вибір бюстгальтера може стати простим і приємним завданням навіть онлайн, якщо навчитися працювати з особливостями своїх грудей і різних моделей бра. 5 років тому вони створили першу версію свого авторського методу — визначення індексу комфортної посадки — і сьогодні навчають українських жінок обирати правильні та зручні бра. Протестувавши схему разом із понад 50 000 жінок, brabrabra запевняє, що комфортний бра можна підібрати для кожної.

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"Коли почалася війна, певно, жодна жінка не вдягла у довгу дорогу чи бомбосховище отой "ну трішки замалий, але такий гарний" бюстгальтер. Ні, ми всі хапали найзручніший, найулюбленіший варіант. Починаючи з березня, ми отримали надзвичайно багато вдячних повідомлень від жінок, для яких цим обраним бюстгальтером став саме brabrabra. І ми дійсно раді, що завдяки нам, нашому професійному підбору жінкам було хоч трошки легше в цей час", — зазначають у brabrabra.

Авторська схема підбору бренду складається із кількох етапів. Необхідно зробити стандартні заміри по грудях і під грудьми, а також врахувати особливості грудей: їх форму, розташування та ширину основи грудей. Ці дані дозволять брафітеркам бренду визначити персональний "індекс комофртної посадки" (ІКП) клієнта — розмір бра та набір найоптимальніших посадок.

Усього таких індексів у схемі бренду аж 64 і кожен враховує від 2 до 16 форм бра. Процедура визначення ІКП займає приблизно 20 хвилин, після чого клієнтка отримує персональні рекомендації щодо свого основного та "сестринських" розмірів бра, оптимальних посадок і форм, навіть матеріалів бра. У brabrabra запевняють, що завдяки цій методиці кожна точно зможе знайти свій ідеальний бюстгальтер.

"Ми працюємо на ринку України уже 18 років, і з моменту створення схеми підбору ІКП у 2017 році постійно її вдосконалюємо. Уже понад 50 000 жінок пройшли цю процедуру в наших студіях чи онлайн — і саме вони, їхній фідбек і реальні примірки допомагають нам робити схему ще кращою та точнішою", — підкреслюють представники бренду.

У 2019 році компанія отримала авторські права на цю методику, але вважає своїм обов’язком навчати жінок брафітингу. У кожній студії бренду або ж з консультантом онлайн зараз можна визначити свій правильний розмір і модель бра, а головне — навчитися робити це самостійно. Понад 200 професійних брафітерок щодня чекають на жінок, готових відкрити для себе світ правильної білизни.

Зазвичай, навчання клієнтів відбувається на прикладі помилок, яких найчастіше припускаються жінки у процесі вибору бра. Наприклад, застібають його одразу на третій ряд гачків: "щоб щільніше сидів". Або ж вважають, що основну підтримку в бюстгальтері забезпечують бретелі, тому у власниць великих грудей вони завжди впиватимуться у плечі. Ці й інші поширені помилки brabrabra зібрали на сайті свого сервісу та розказали, як уникати їх у мабутньому.

На цьому ж сайті можна на власні очі побачити результати визначення ІКП на дівчатах-моделях, зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж пройти спрощену процедуру підбору самостійно у спеціальному чат-боті бренду.

Самі представники бренду зазначають, що навесні цього року попит на брафітинг серед клієнток значно виріс.

"Ми завжди надавали цю послугу в усіх наших студіях, до того ж абсолютно безкоштовно. Зараз жінок, які від неї відмовляються стало набагато менше, що ще раз довело нам — українські жінки переглянули своє ставлення до білизни та власного комфорту. І ми готові навчати усіх охочих, піклуватися про них та дарувати максимальний комфорт за будь-яких умов", — зазначають у brabrabra.