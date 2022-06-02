Німеччина надала МВС України інформацію даркнет-магазину з продажу наркотиків та зброї "Гідра"

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У квітні 2022 року німецькі спецслужби зупинили діяльність найвідомішого в даркнеті магазину з продажу наркотиків і зброї сайту "Гідра". "Гідра" була нелегальним торговим майданчиком із найвищим обігом у світі. Тільки за 2020 рік через сайт було здійснено продаж на загальну суму не менше 1,23 мільярдів євро, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на Fakeoff.

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"Гідра" функціонувала протягом як мінімум семи років.

Ресурс займався як посередництвом під час продажу наркотиків. За повідомленнями німецьких силовиків, через цей даркнет-сайт також вівся продаж персональних даних і підроблених документів.

У процесі розслідування з'ясувалося, що на "Гідрі" було зареєстровано понад 17 мільйонів користувачів з усього світу, зокрема 19 000 активних продавців нелегальних товарів і послуг.

Сайт "Гідра" вважається дітищем "чекістів" Кремля, німецькі та світові видання відкрито називають його "гебістським".

Успішна операція в Німеччині здобула несподівано швидке продовження в Україні.

Німеччина передала силовикам України доступ до матеріалів, отриманих унаслідок арешту сайту, що призвело до того, що в країні почалися затримання громадян країни, які причетні до його роботи.

Джерела в МВС повідомляють, що це лише перша хвиля дій силовиків.

Оперативники мають намір якнайшвидше з'ясувати, хто з українців представляв інтереси сайту на території країни, і в чому саме ці інтереси виражалися.

Окремий інтерес для слідства становить відмивання через сервери "Гідри" доходів, отриманих злочинним шляхом.

Завдяки спільним діям спецслужб Німеччини й України в російської "Гідри" не залишилося шансів зберегти свій злочинний бізнес.