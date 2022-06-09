Суд підтвердив незаконність перевірки НБУ, на основі якої Мегабанк визнали неплатоспроможним

Результати позапланової перевірки НБУ, на основі якої було ухвалено рішення про проблемний статус, а згодом про неплатоспроможність АТ "Мегабанк" були визнані судом незаконними напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

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Спірна позапланова перевірка в АТ "Мегабанк" відбулася восени 2021 року. Усвідомлюючи її незаконність, керівництво банку спрямувало позов до Харківського окружного адміністративного суду.

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Напередодні повномасштабної війни, 22 лютого, суд задовольнив позов банку та визнав перевірку регулятора та рішення за її результатами незаконними.

Про це під час пресконференції 8 червня розповів голова наглядової ради, голова правління АТ "Мегабанк" у 2015-2021 рр. Олексій Яценко.

За його словами, рішення про неплатоспроможність було ухвалено НБУ через невиконання плану заходів, які банк мав здійснити після того, як потрапив до категорії проблемних. У свою чергу, до категорії проблемних банк був віднесений через невиконання письмової вимоги НБУ, яка була надіслана за результатами позапланової перевірки. Проте результати цієї перевірки були оскаржені у судовому порядку.

"Позапланова перевірка Нацбанку рішенням суду була визнана недійсною. Тому як тільки у Харкові запрацюють суди, текст рішення буде опубліковано і розпочнеться відлік часу на подачу апеляційної скарги від НБУ. Якщо ця скарга не буде подана, рішення набере законної сили. Якщо Нацбанк подасть скаргу і банк виграє апеляцію, згодом і Верховний Суд, то рішення, на підставі якого банк було визнано неплатоспроможним, буде скасовано. І тоді складеться юридична ситуація, коли банк буде визнано неплатоспроможним неправомірно", — повідомив Олексій Яценко.

Також він додав, що Нацбанку відомо про рішення суду, представник регулятора був присутнім на засіданні та чув остаточний текст рішення.

"Тому на мою думку треба дочекатися, коли суд поставить крапку у цьому питанні", — додав Олексій Яценко.