CEO Parimatch: наша позиція є максимально проукраїнською. Жодних компромісів

Основа проукраїнської позиції бренду Parimatch – допомога ЗСУ, своєчасна сплата податків та ліцензійних зборів, працевлаштування українців та одностороння відмова від ринків Росії й Білорусі.

Станом на червень 2022 року проукраїнська позиція Parimatch залишається незмінною: операційна діяльність у рф зупинена, використання бренду заборонено, до жодних російських компаній або осіб Parimatch не має ніякого відношення. На білоруського ринку заборонено використовувати бренд Parimatch, а керування компанією передано локальній команді. Parimatch продовжує підтримувати країну для досягненні спільної мети – перемоги України.

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Parimatch – бренд, народжений в Україні і для розваг українців, це перша компанія що отримала ліцензію на бетінг в Україні. Зараз кожен в Parimatch робить усе можливе, щоб наблизити Україну до перемоги. З перших днів повномасштабної війни з росією Parimatch допомагає військовим у ЗСУ і українським переміщеним особам.

"Понад 100 млн гривень на допомогу армії і народу України – наша позиція максимально проукраїнська і жодних компромісів", – заявляє Максим Ляшко, СЕО Parimatch Tech.

За словами топ-менеджера, фінансову допомогу спрямували на придбання захисної амуніції, автівок для ЗСУ, тактичної медицини, сезонного одягу та взуття для наших захисників. Не оминули увагою і внутрішньо переміщених осіб та дітей: їхньою долею постійно опікується міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation.

В часи, коли добробут країни вимагав чіткої позиції та безкомпромісних рішень, бренд Parimatch одним з першим засудив військове вторгнення та змінив географію присутності.

Відкликання франшизи з РФ

В перші дні військової агресії Рада директорів холдингу Parimatch Tech анонсувала безкомпромісне рішення про відкликання франшизи на використання бренду Parimatch в росії. Вже за декілька тижнів країна-агресор була повністю ізольована як на юридичному рівні, так і технологічному, було відключено платформу і відкликано бренд.

Рішення про вихід бренду з росії компанія дотримується досі, воно є остаточним та не підлягає перегляду. Ніякого ребрендингу чи рестайлінгу не відбулось: навіть поодинока згадка чи використання бренду в росії є порушенням інтелектуальних прав.

Вихід з Білорусі

Бренд Parimatch остаточно залишає білоруський ринок, а білоруська компанія виходить зі складу міжнародного холдинга. Аби завершити процес розірвання відносин та виходу з ринку з дотриманням всіх законів і регуляторних норм, сторони погодили перехідний період, протягом якого сервіси залишаються доступними, але бренд вже заборонено використовувати в рб. Тепер відповідальність за операційну діяльність та фінанси несе вже новий власник. Так само він має опікуватися й командою, яку бренд вимушений залишити у країні. Холдинг в свою чергу більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому.