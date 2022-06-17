Денис Тищенко передбачив апокаліпсис криптовалютного ринку: продавав, доки всі купували і зараз купує, доки всі продають

Коли Біткоїн був ще 50 000$, Денис Тищенко — трейдер і експерт у сфері криптовалюти з досвідом понад 7 років, говорив, що він неминуче піде вниз.

У січні 2022 року, коли ніхто з експертів і трейдерів не говорив про те, що Біткоїн може опуститися до 20 000$, хтось не вірив, хтось не розумів, може, хтось замовчував, але Денис Тищенко висвітлював свій прогноз не лише серед своїх учнів (на сьогодні їх уже понад 4000 осіб), своєї команди IronInvest, але ще й публічно заявляв у себе на сторінці в Інстаграмі та на своєму Телеграм-каналі. Відважно, чи не так? Зате, як добре змогла заробити його ком'юніті на падінні Біткоїна чи "бітка", говорячи сленгом трейдерів, тоді як решта втрачала тисячі, мільйони та мільярди доларів США!

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У лютому 2022 року, бачачи, як люди купували Біткоїн по 30 000$, Денис Тищенко писав у себе на сторінці в Інстаграмі, що вони купують не те що потрібно, і потім продаватимуть дешевше. Так і сталося.

Тоді, коли Біткоїн коштував 40 000$, Денис Тищенко детально показав, що він йде на 46 000$ — 48 000$, а з 46 000$ — 48 000$ йде на 24 000$ — 22 000$ (про це повідомляв ще 16 березня 2022 року в себе в Телеграм-каналі).

Завдяки колосальному досвіду та розумінню ринку, всі прогнози Дениса Тищенка виявилися правдивими.

Денис навчає талановитих людей, які хочуть заробляти, водночас всі детальні сигнали та прогнози він розповідає своєму ком'юніті абсолютно безплатно. Тих, хто не має досвіду в роботі на криптовалютному ринку, упродовж шести місяців Денис попереджав та радив виходити з ринку, щоб не втратити багато. Хто хотів, той почув.

Зараз Денис Тищенко продовжує навчання своєї команди, розповідаючи та показуючи, що відбувається на ринку, де найкраще купувати, чому криптовалюта вирветься вгору, пояснює, як великі гравці полюють на венчурні фонди.

На даному етапі Денис Тищенко та його команда рекомендують купувати Біткоїн від 17 000$ до 7 000$ — 8 000$, де він може падати; і чекати, тому що потім, за прогнозами Дениса, буде зростання на 40% — 50%, і далі Біткоїн дуже швидко не зростатиме.

"Цього року не буде сильно великого росту, але наступний глобальний цикл — Біткоїн коштуватиме понад 250 000$, тому що це циклічність історії на ринку", — вважає Денис Тищенко.

Якщо ви хочете заробляти за будь-яких умов: руйнується ринок або процвітає, — приєднуйтесь до команди Дениса та будьте в курсі всіх подій у сфері криптовалюти!

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